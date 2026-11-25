Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο γνωστά πρόσωπα της τουρκικής τηλεόρασης και του καλλιτεχνικού χώρου πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και πορνείας. Ανάμεσα στους 24 συλληφθέντες βρίσκονται οι δημοφιλείς ηθοποιοί Οζτζάν Ντενίζ, Ντενίζ Τσακίρ και Μπουρτζού Οζμπέρκ, ενώ συνολικά έχουν εκδοθεί εντάλματα για 35 πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο DHA την Τετάρτη (25/11), η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή περιοριστικών όρων σε εννέα υπόπτους, ανάμεσά τους και οι τρεις καλλιτέχνες, ενώ για μία ακόμη γυναίκα υποβλήθηκε αίτημα προσωρινής κράτησης.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την έκδοση 35 ενταλμάτων σύλληψης, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στην Τουρκία, καθώς αρκετοί από τους εμπλεκόμενους είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι από τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές παραγωγές και τον χώρο της μουσικής.

Στον δικαστή εννέα ύποπτοι με αίτημα περιοριστικών όρων

Μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών διαδικασιών, οι 24 συλληφθέντες οδηγήθηκαν για τις προβλεπόμενες εξετάσεις και στη συνέχεια στις δικαστικές Αρχές της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το DHA, δέκα από αυτούς παρέμειναν στο δικαστικό μέγαρο για να καταθέσουν ενώπιον της εισαγγελίας, ενώ οι υπόλοιποι 14 επέστρεψαν στην Αστυνομία για συμπληρωματικές καταθέσεις.

Μετά την εξέταση των δέκα προσώπων, η εισαγγελία αποφάσισε να ζητήσει περιοριστικούς όρους για εννέα υπόπτους.

Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται οι Οζτζάν Ντενίζ, Ντενίζ Τσακίρ και Μπουρτζού Οζμπέρκ, καθώς και οι Μουράτ Τζεϊλάν, Ουφούκ Γκιουντογντού, Ντενίζ Σοζέν, Μουράτ Μπάσογλου, Ιμπραχίμ Γιλμάζ και Ονούρ Γιουκσέλ.

Για την Τζεϊλάν Καγιά (Ceylan Kaya), η εισαγγελία ζήτησε την προσωρινή κράτησή της.

Τα σχετικά αιτήματα υποβλήθηκαν στο αρμόδιο δικαστικό όργανο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασιστεί η προφυλάκιση ή η επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Οζτζάν Ντενίζ: Από τις δημοφιλείς τουρκικές σειρές στο επίκεντρο της έρευνας

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της υπόθεσης είναι ο Οζτζάν Ντενίζ, ο οποίος έχει διαγράψει πολυετή πορεία τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική.

Ο Τούρκος καλλιτέχνης έχει πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Karagül («Μαύρο Τριαντάφυλλο») και το İstanbullu Gelin («Νύφη από την Κωνσταντινούπολη»).

Η συμμετοχή του στην υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για καλλιτέχνη με σημαντική αναγνωρισιμότητα και εκτός Τουρκίας.

Ο Ντενίζ περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης, ενώ η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί δικαστική απόφαση που να διαπιστώνει την ενοχή του.

Ντενίζ Τσακίρ: Η ηθοποιός από τον «Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή»

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απασχολούν τις τουρκικές Αρχές βρίσκεται και η Ντενίζ Τσακίρ, γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό από τον ρόλο της Σαχ Σουλτάν στη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής».

Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει επίσης στις σειρές Yaprak Dökümü («Τα Φύλλα που Πέφτουν»), İffet και Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Τσακίρ οδηγήθηκε στις δικαστικές Αρχές μετά τη σύλληψή της, με την εισαγγελία να ζητά την επιβολή περιοριστικών όρων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοση ορισμένης πράξης στην ηθοποιό, πέρα από τη συμμετοχή της στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Μπουρτζού Οζμπέρκ: Ένα ακόμη γνωστό πρόσωπο στη λίστα

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και η Μπουρτζού Οζμπέρκ, η οποία έχει αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από τουρκικές τηλεοπτικές σειρές.

Η ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως το Güneşin Kızları, το Afili Aşk και το Aşk Mantık İntikam.

Το όνομά της συγκαταλέγεται μεταξύ των 24 προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το DHA, και για την Οζμπέρκ ζητήθηκε η επιβολή περιοριστικών όρων, με την υπόθεσή της να βρίσκεται πλέον στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης.

Πώς ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, η οποία εξετάζει αδικήματα σχετικά με ναρκωτικές ουσίες και υποθέσεις πορνείας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των τουρκικών Αρχών, η έρευνα αφορά ενδεχόμενη εμπορία, προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέρχονται, μεταξύ άλλων, από καταθέσεις υπόπτων και μαρτύρων, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων, ψηφιακά δεδομένα και μαρτυρίες προστατευόμενων μαρτύρων.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, εκδόθηκαν εντάλματα για συνολικά 35 πρόσωπα.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι από την εξέταση του υλικού προέκυψαν ενδείξεις για πιθανή χρήση ή κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες οδήγησαν στην έναρξη της συγκεκριμένης φάσης της έρευνας.

Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά οι ισχυρισμοί ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν ξεχωριστά κάθε συλληφθέντα.

Γνωστά πρόσωπα και από την τηλεόραση και τον επιχειρηματικό κόσμο

Πέρα από τους τρεις γνωστούς ηθοποιούς, στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ακόμη πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι παρουσιαστές Μουράτ Τζεϊλάν (Murat Ceylan) και Μουράτ Μπάσογλου (Murat Başoğlu), καθώς και η Τζανσού Τασκίν (Cansu Taşkın).

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο επιχειρηματίας Ιμπραχίμ Ιζέτ Οζιλχάν (İbrahim İzzet Özilhan) και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η παρουσία τόσων γνωστών ονομάτων στην ίδια έρευνα έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στον τουρκικό Τύπο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα.

Σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Οι εισαγγελικές προτάσεις για περιοριστικούς όρους και προσωρινή κράτηση αποτελούν το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να προδικάζουν την τελική δικαστική κρίση.

Η σύλληψη ή η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εξατομικευμένες κατηγορίες για κάθε έναν από τους γνωστούς καλλιτέχνες.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης και τις προσπάθειες εντοπισμού των υπόλοιπων υπόπτων.