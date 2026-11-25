Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) φέρεται να προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και το πλοίο να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το δεξαμενόπλοιο κινούνταν σε θαλάσσια διαδρομή που οι ιρανικές Αρχές χαρακτηρίζουν «μη εξουσιοδοτημένη».

Κατά την ίδια πηγή, το πλοίο είχε προηγουμένως απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού της θέσης του, προτού κατευθυνθεί προς την ανατολική πλευρά των Στενών.

Εκεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IRGC, προσέκρουσε σε νάρκη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο σκάφος και να διακοπεί η πορεία του.

Το Fars δημοσίευσε μάλιστα βίντεο στο οποίο διακρίνεται δεξαμενόπλοιο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία για το σύνολο των συνθηκών του περιστατικού.

Τι υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Στην ανακοίνωση που μετέδωσε το Fars, το Πολεμικό Ναυτικό των IRGC υποστηρίζει ότι το δεξαμενόπλοιο επιχείρησε να περάσει από διαδρομή που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, έχουν καθορίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι ιρανικές Αρχές χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πορεία «μη εξουσιοδοτημένη», επισημαίνοντας ότι το πλοίο δεν ακολούθησε τις διαδρομές που αναγνωρίζει η Τεχεράνη.

Όπως υποστηρίζουν, αφού το δεξαμενόπλοιο εισήλθε στην περιοχή ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σημειώθηκε η πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη.

Ακολούθησε πυρκαγιά, ενώ το πλοίο φέρεται να παρέμεινε ακινητοποιημένο στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σαφείς πληροφορίες για την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, τον αριθμό των μελών του πληρώματος ή το ενδεχόμενο τραυματισμών.

Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή εάν η έκρηξη προκλήθηκε πράγματι από θαλάσσια νάρκη.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε 48 ώρες

Η νέα αναφορά έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Την Τρίτη (24/11), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε επίσης σε νάρκη, ενώ ακολουθούσε διαδρομή που η Τεχεράνη χαρακτήριζε μη εγκεκριμένη.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά περιστατικά με εκρήξεις και πυρκαγιές σε πλοία, αποδίδοντάς τα σε προσκρούσεις σε θαλάσσιες νάρκες.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Οι διαφορετικές αναφορές αναδεικνύουν την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή και τη δυσκολία ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των συνθηκών κάθε περιστατικού.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Από την περιοχή διέρχονται δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο προς τις διεθνείς αγορές, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ιδιαίτερα σημαντική για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα, με τις εμπορικές εταιρείες να καλούνται να αξιολογήσουν τους αυξημένους κινδύνους κατά τη διέλευση από την περιοχή.

Ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων

Το νέο περιστατικό ενισχύει τους προβληματισμούς σχετικά με την παρουσία θαλάσσιων ναρκών στα Στενά του Ορμούζ και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων.

Οι εκρήξεις σε πλοία μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στην περίπτωση του δεξαμενόπλοιου LNG, παραμένει άγνωστο εάν η πυρκαγιά επηρέασε το φορτίο ή περιορίστηκε σε συγκεκριμένο τμήμα του πλοίου.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, την κατάσταση του πληρώματος και την έκταση των ζημιών.