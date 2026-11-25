Σημαντική ενίσχυση σε σύγχρονα μέσα και υποδομές λαμβάνουν οι στρατιωτικές μονάδες της βόρειας Ελλάδας, μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στους Τοξότες Ξάνθης, και συγκεκριμένα στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Μιχαήλ Βόγδου», η επίσημη τελετή παραλαβής νέων μηχανημάτων και οχημάτων Μηχανικού. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χριστόδουλος Τοψίδης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου.

Πώς κατανέμονται τα 20 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναλύθηκε ο συνολικός σχεδιασμός της Περιφέρειας για τη στήριξη του στρατεύματος μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027», ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης, ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνεται στην αγορά μηχανημάτων έργου, γεφυρών και πυροσβεστικών οχημάτων, κατηγορία στην οποία ανήκει και ο εξοπλισμός που παραδόθηκε σήμερα.

Παράλληλα, ένα ποσό της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται για την ενεργειακή θωράκιση του Στρατηγείου της 12ης Μεραρχίας στον Έβρο, καθώς και κτιρίων της Πολεμικής Αεροπορίας στον Ίσμαρο, τη Χρυσούπολη και το Διδυμότειχο. Τέλος, η μέριμνα επεκτείνεται και στον τομέα της υγείας, με μια πρόσκληση 300.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία της περιοχής.

Διπλός ρόλος για την άμυνα και την πολιτική προστασία

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε πως η συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον στρατό αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Όπως εξήγησε, τα οχήματα και τα μηχανήματα που εντάχθηκαν σήμερα στον στόλο του Μηχανικού δεν αναβαθμίζουν μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων, αλλά λειτουργούν και ως πολύτιμα εργαλεία πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αφού ευχαρίστησε τη στρατιωτική ηγεσία και τα στελέχη για την προσφορά τους, δεσμεύτηκε ότι η στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας της Περιφέρειας και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034.