Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ότι συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο επιχειρηματία Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, ιδρυτή του τηλεοπτικού δικτύου Tsargrad.

Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής δημοσίευσε στο X φωτογραφία στην οποία οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν χειραψία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση έγινε στην έδρα του δικτύου. Στην ίδια ανάρτηση προανήγγειλε συνάντηση με βουλευτές της «Ενωμένης Ρωσίας», του κυβερνώντος κόμματος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μαλοφέεφ είναι Ρώσος επιχειρηματίας, ιδρυτής του συγκεκριμένου τηλεοπτικού δικτύου και πρόσωπο με παρουσία σε συντηρητικούς και θρησκευτικούς κύκλους της Ρωσίας. Η δραστηριότητά του συνδέεται με το περιβάλλον Πούτιν, ενώ έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Ο Κονσταντίν Μαλοφέεφ είναι γνωστός για τα «έργα» του στην Ελλάδα. Έχει αποκαλυφθεί ότι την περίοδο 2015-16 είχε επιχειρήσει να στήσει τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα με τοπικά κανάλια, με συνεργάτη τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 29 μηνών για απάτη από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προγραμματιστεί συνάντηση του Κασιδιάρη στο Κρεμλίνο με τον Αλεξάντρ Μποροντάι, βουλευτή της «Ενωμένης Ρωσίας» και πρώην επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Η επίσκεψη έγινε ύστερα από πρόσκληση του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Μποροντάι έχει συνδεθεί με τις εξελίξεις στην ανατολική Ουκρανία και πλέον συμμετέχει στη ρωσική κοινοβουλευτική ζωή.

Τι είναι το Tsargrad TV και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του

Το Tsargrad TV είναι ένας ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ (Konstantin Malofeev). Πήρε το όνομά του από το Τσάργκραντ (Tsargrad), την παλιά σλαβική ονομασία για την Κωνσταντινούπολη. Εκφράζει τις απόψεις της σημερινής ηγεσίας του Κρεμλίνου και βρίσκεται πολύ κοντά στην Ρωσική Ορθόδοξη

Το Fox News της Ρωσίας

Ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ προσέλαβε τον πρώην διευθυντή ειδήσεων του Fox News, Τζον «Τζακ» Χάνικ (John “Jack” Hanick), ο οποίος μαζί με τον παραγωγό Ρότζερ Έιλς (Roger Ailes) συνίδρυσαν το Fox News, διετέλεσε διευθυντής ειδήσεών του από το 1996 έως το 2011 και μετακόμισε στη Μόσχα το 2013 για να βοηθήσει τον Μαλοφέγιεφ να ξεκινήσει το κανάλι. Από το 2013 τουλάχιστον έως το 2018, ο Χάνικ υποστήριξε τον Μαλοφέγιεφ σε διάφορα εγχειρήματα.

Από το φθινόπωρο του 2014, ο Χάνικ εργάστηκε για τον Ιλία Κουζμενκόφ (Ilya Kuzmenkov), ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής και αρχισυντάκτης του καναλιού. Ο σταθμός ξεκίνησε να εκπέμπει στις 12 Απριλίου 2015 με παρουσιαστή ειδήσεων τον Αντρέι Αφανάσιεφ (Andrei Afanasiev), απόφοιτο τόσο του MGIMO όσο και του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης και πρώην εργαζόμενο του RT από το 2010 έως το 2014. Την ίδια χρονιά, ο Αλεξάντρ Ντούγκιν (Aleksandr Dugin) ορίστηκε αρχισυντάκτης. Έκτοτε έχει αντικατασταθεί από την Έλενα Σαρόικινα (Elena Sharoykina).

Το κανάλι είναι γνωστό για τον συντηρητικό του χαρακτήρα, συνδυάζοντας τον ρωσικό ορθόδοξο χριστιανισμό με τον σοβιετικό εθνικισμό, καθώς και για την υποστήριξή του στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει «λευκή επιταγή» (carte blanche) στο Tsargrad TV, το οποίο σύμφωνα με τον Μαλοφέγιεφ αποτελεί το ρωσικό αντίστοιχο του Fox News.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο αντιστράτηγος της KGB και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (Ρωσία) Λεονίντ Ρεσέτνικοφ (Leonid Reshetnikov) ανέλαβε επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου του Tsargrad TV. Από το 2017, αναπληρωτής αρχισυντάκτης είναι ο Μιχαήλ Μπορίσοβιτς Σμόλιν (Mikhail Borisovich Smolin).

Η Ομάδα Αναλυτών του Tsargrad TV (Tsargrad TV Analytical Group) είναι ένθερμος υποστηρικτής του αμερικανικού κινήματος της «εναλλακτικής αλήθειας» ή της εναλλακτικής δεξιάς (alt-right) και παρέχει υποστήριξη στους Ρίτσαρντ Σπένσερ (Richard Spencer), Πίτερ Σβάιτσερ (Peter Schweizer), Μάιλο Γιαννόπουλο (Milo Yiannopoulos), Breitbart News, Στιβ Μπάνον (Steve Bannon), Τσαρλς Μπάουσμαν (Charles Bausman)—του οποίου η σύζυγος Κριστίνα Μπάουσμαν κατάγεται από το Μεντνογκόρσκ—, Τζόρνταν Πίτερσον (Jordan Peterson) και Άλεξ Τζόουνς (Alex Jones), ο οποίος εμφανίζεται συχνά στο Tsargrad TV και υποστηρίζει ένθερμα τον Αλεξάντρ Ντούγκιν. Όλοι οι παραπάνω είναι ιδρυτικά μέλη της ακραίας τάσης του κινήματος MAGA που κινείται πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντούγκιν θεωρείται ως πνευματικός πατέρας του Βλαδίμηρου Πούτιν. Ήδη από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης ο Ντούγκιν συγκρότησε τον πρώτο ακροδεξιό – νεοναζιστικό πυρήνα παρά την απόλυτη πολιτική κυριαρχία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρόσφατα δολοφονήθηκε η θυγατέρα του Ντούγκιν ,Ντάρια Ντούγκινα. Λέγεται πώς η βόμβα που είχε τοποθετηθεί και η οποία την σκότωσε προοριζόταν για τον πατέρα της. Ο Ντούγκιν αντιμετωπίζεται ως ο πατέρας της νέας γεωπολιτικής θεωρίας για την Ρωσία . Έγινε ευρύτερα γνωστός για το βιβλίο «Τα θεμέλια της Γεωπολιτικής: Το Γεωπολιτικό Μέλλον της Ρωσίας» (1996/1997) και για την ανάπτυξη της «Τέταρτης Πολιτικής Θεωρίας», που παρουσιάζεται ως εναλλακτική στον φιλελευθερισμό.