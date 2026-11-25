Στιγμές έντονου πανικού βίωσε ένας Γερμανός επισκέπτης στη Χιλή, όταν αιφνίδιοι, ισχυροί άνεμοι άρχισαν να κουνάνε με σφοδρότητα την κρεμαστή πεζογέφυρα από την οποία περνούσε, στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μαγαγιάνες, στο νότιο άκρο της χώρας και αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε. Στα πλάνα, ο τουρίστας διακρίνεται να κρατιέται σφιχτά από τη γέφυρα, καταβάλλοντας προσπάθεια να μείνει όρθιος, την ώρα που οι ριπές του ανέμου ταλαντεύουν επικίνδυνα την κατασκευή από τη μία πλευρά στην άλλη.

Πρόκειται για τον Χένρι Τόμας από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Όπως ανέφερε μιλώντας στο κρατικό χιλιανό μέσο 24 Horas, πραγματοποιούσε πεζοπορία στο πάρκο μαζί με μια ομάδα και πήρε την απόφαση να περάσει απέναντι επειδή η σύντροφός του είχε διασχίσει τη γέφυρα χωρίς κανένα πρόβλημα λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα.

«Η κοπέλα μου είχε περάσει πριν από μένα, όταν δεν είχε άνεμο και η γέφυρα ήταν εντελώς ήρεμη. Γι’ αυτό αποφάσισα να τη διασχίσω. Αν ήξερα ότι θα άρχιζε να φυσάει έτσι, δεν θα είχα καν προσπαθήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο χιλιανό μέσο.

Μιλώντας για το συμβάν, η σύντροφος του Χένρι επεσήμανε ότι οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν απότομα, με τον άνεμο να ενισχύεται ξαφνικά. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να κρατηθώ σφιχτά και, ό,τι κι αν συνέβαινε, να μη σταματάω να κρατιέμαι», θυμήθηκε.