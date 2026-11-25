Σε μια νέα εξέλιξη σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης προχώρησε στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες επικύρωσης της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση TRT, η συμφωνία καθορίζει τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών, στη βάση συγκεκριμένων γεωγραφικών συντεταγμένων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η Αθήνα έχει επανειλημμένα απορρίψει το μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, ιδίως της Κρήτης.

Η δημοσίευση έρχεται μετά την ομόφωνη απόφαση της λιβυκής Βουλής, στις 20 Οκτωβρίου 2026, να εγκρίνει το μνημόνιο που είχαν υπογράψει η Άγκυρα και η τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης τον Νοέμβριο του 2019.

Τι προβλέπει το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κείμενο της συμφωνίας περιλαμβάνει έξι άρθρα και δύο παραρτήματα, στα οποία περιγράφονται οι όροι οριοθέτησης των θαλάσσιων περιοχών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ προσδιορίζονται βάσει 36 σημείων γεωγραφικών συντεταγμένων, τα οποία, σύμφωνα με το Anadolu, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

Η συμφωνία επιχειρεί να καθορίσει το πλαίσιο άσκησης δικαιωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχουν σημαντικά γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη οριοθέτηση αμφισβητείται από την Ελλάδα, καθώς η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα των νησιών να διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τι προβλέπεται για διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη που αφορά πιθανές μελλοντικές συμφωνίες της Τουρκίας ή της Λιβύης με άλλα κράτη της περιοχής.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μνημονίου, εάν μία από τις δύο χώρες ξεκινήσει συνομιλίες με τρίτο κράτος για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και οι διαπραγματεύσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τα καθορισμένα όρια, θα πρέπει να ενημερώσει την άλλη πλευρά.

Παράλληλα, προβλέπεται η διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης, προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η διάταξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια θαλάσσια περιοχή όπου περισσότερα κράτη διεκδικούν δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Κοινή αξιοποίηση φυσικών πόρων

Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο χωρών στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η Τουρκία και η Λιβύη μπορούν να καταλήξουν σε κοινές διευθετήσεις για την αξιοποίηση κοιτασμάτων που ενδέχεται να εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων των θαλάσσιων ζωνών τους.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά δυνητικά την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει περιοχή έντονου ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογονανθράκων.

Παράλληλα, το κείμενο προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα άρθρα που καθορίζουν τα θαλάσσια όρια και τα σχετικά παραρτήματα, τα οποία εξαιρούνται από τον γενικό μηχανισμό αναθεώρησης της συμφωνίας.

Η απόφαση της λιβυκής Βουλής στις 20 Οκτωβρίου

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα αποτελεί συνέχεια της απόφασης που έλαβε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, εγκρίνοντας ομόφωνα τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία.

Το μνημόνιο είχε υπογραφεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Η συμφωνία είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής.

Μάλιστα, το 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης είχε απορρίψει την επικύρωση των συμφωνιών που είχαν υπογραφεί με την Τουρκία, υιοθετώντας παράλληλα απόφαση για διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.

Με την απόφαση του Οκτωβρίου 2026, η λιβυκή Βουλή ανέτρεψε την προηγούμενη στάση της, εγκρίνοντας το μνημόνιο και καταργώντας τις σχετικές αποφάσεις του 2020.

Η αντίδραση της Αθήνας: «Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο»

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στην απόφαση της λιβυκής Βουλής, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωσή του μετά την έγκριση της συμφωνίας στις 20 Οκτωβρίου, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, όπως τον χαρακτηρίζει η Αθήνα.

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να δικαιολογούν τη συγκεκριμένη οριοθέτηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ελληνικά νησιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η Κρήτη, της οποίας τα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με την Αθήνα, παραγνωρίζονται από τη συμφωνία.

Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα εξακολουθεί να απορρίπτει το μνημόνιο και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την επικύρωση έχει αποδοκιμάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εξέλιξη είχε προκαλέσει και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, στις 21 Οκτωβρίου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την επικύρωση της συμφωνίας από τη λιβυκή Βουλή.

Η ΕΕ επανέλαβε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για τρίτες χώρες.

Από την πλευρά της, η Τουρκία χαιρέτισε την απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί νόμιμο μέσο προστασίας των θαλάσσιων δικαιωμάτων των δύο χωρών.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσίευσης του μνημονίου στη Λιβύη επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές αντιπαραθέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της για τη νομική ισχύ της συμφωνίας.