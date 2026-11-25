Με νέο προπονητή θα πορευθεί ο Προμηθέας στη συνέχεια της σεζόν, καθώς ο σύλλογος της Greek Basketball League έκανε γνωστή τη λύση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Μιχελάκο.

Άρχισε τη σεζόν ως βοηθός προπονητή στην αχαϊκή ομάδα, ωστόσο ανέλαβε προσωρινά τα «ηνία» του Προμηθέα λίγο πριν τα μέσα Οκτωβρίου, μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα από την τεχνική ηγεσία.

Παράλληλα, παρελθόν από την ομάδα αποτελεί και ο άμεσος συνεργάτης του Μιχελάκου, Απόλλων Τσόχλας.

Η ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Μιχελάκο:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο Μιχάλης Μιχελάκος ήρθε το καλοκαίρι στον Προμηθέα αρχικά ως βοηθός προπονητή, ενώ μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Η ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας με τον Τσόχλα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Απόλλωνα Τσόχλα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».