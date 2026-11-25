Με τον αέρα της μεγάλης νίκης επί της Ρεάλ Μαδρίτης και το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμη μία ευρωπαϊκή μάχη. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αποφασισμένοι να κάνουν το 4Χ4 και να στείλουν ακόμη ένα μήνυμα ισχύος πριν από τη διακοπή.

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