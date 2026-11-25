Μια απρόσμενη και αρκετά αστεία συζήτηση με τον γιο της, Max, θυμήθηκε η Jennifer Lopez, αποκαλύπτοντας την απορία που της είχε εκφράσει όταν ήταν μόλις 7 ετών, σχετικά με τις ενδυματολογικές της επιλογές στις συναυλίες.

Η τραγουδίστρια μίλησε για το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην πρώτη της σειρά συναυλιών στο Λας Βέγκας, πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Η απορία του Max μετά τη συναυλία στο Λας Βέγκας

Η Jennifer Lopez θυμήθηκε ότι ο γιος της, Max, και η δίδυμη αδελφή του, Emme, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Marc Anthony, ήταν τότε περίπου 7 ετών και πλησίαζαν τα όγδοα γενέθλιά τους.

Εκείνη την περίοδο, η τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει τη συναυλιακή της residency με τίτλο «All I Have», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Zappos Theater.

Όπως περιέγραψε στη Drew Barrymore, μετά την πρώτη της εμφάνιση περίμενε ότι ο γιος της θα της έλεγε πόσο πολύ του άρεσε το σόου. Ωστόσο, η ερώτησή του ήταν εντελώς διαφορετική.

«Μετά το σόου, ο γιος μου, ο Max, έρχεται σε μένα. Μου λέει “Μαμά!”. Νόμιζα ότι θα έλεγε “Το σόου ήταν τόσο καλό”, αλλά μου είπε “Γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;”», αφηγήθηκε γελώντας.

Τι απάντησε η Jennifer Lopez στον γιο της

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι προσπάθησε να του δώσει να καταλάβει πως οι συγκεκριμένες ενδυματολογικές επιλογές αποτελούν μέρος της σκηνικής της παρουσίας και της δουλειάς της ως performer.

«Του είπα “Ναι, αυτό πρέπει να σου φαίνεται περίεργο. Είμαι showgirl. Είμαι χορεύτρια, μωρό μου, είμαι showgirl. Αυτό κάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Jennifer Lopez αντιμετώπισε με χιούμορ την παιδική απορία του Max, θυμίζοντας μια αυθόρμητη στιγμή από την οικογενειακή της ζωή, η οποία έμεινε στη μνήμη της όλα αυτά τα χρόνια.

Jennifer Lopez Reveals Son Max’s Blunt Question About Her Las Vegas Stage Outfits https://t.co/s66joIi15G — People (@people) November 24, 2026





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