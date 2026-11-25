Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Μαργαρίτα Θάνου, απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την ακύρωση της ποινής αφαίρεσης δύο βαθμών από τον ΑΣΕΑΔ στο τριφύλλι.

Η συνήγορος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε ανάρτηση φωτογραφίας με απόσπασμα της πρωτόδικης απόφασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι επιθέσεις στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές, πριν συμπληρώσει απόσπασμα της απόφασης που αθώωσε τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ σχετικά με τις κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί.

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