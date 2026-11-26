Θέση σε ένα ζήτημα που εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού, παρά το πέρασμα των ετών, πήρε η Μαρία Μπακοδήμου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ, η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στη μακρόχρονη τηλεοπτική της συμπόρευση όσο και στη βαθιά φιλική σχέση που τη συνέδεε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, η οποία ανήκει πια στο παρελθόν.

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης, υπογράφοντας εκπομπές με τεράστια απήχηση. Η αδιαμφισβήτητη χημεία τους στον αέρα βασιζόταν σε έναν ισχυρό προσωπικό δεσμό, πέρα από τα τηλεοπτικά πλατό. Παρ’ όλα αυτά, ήρθε η στιγμή που οι δρόμοι τους χώρισαν, με αμφότερους να κρατούν έκτοτε κλειστά τα χαρτιά τους για τους πραγματικούς λόγους της ρήξης τους.

«Είναι το ιδανικό να κάνεις εκπομπή με τον κολλητό σου. Έγιναν αυτές οι εκπομπές με τον Φώτη, ήταν τέλεια. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δεν τα φέρνει μόνο η ζωή. Και εμείς μπορεί να κάνουμε λάθη, μπορεί να πέφτουμε σε παγίδες και να συμβαίνουν πράγματα που… 100 χρονών θα είμαι και θα με ρωτάνε για αυτό», σχολίασε αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου, με χιούμορ.

Στη συνέχεια, ωστόσο, θέλησε να τοποθετηθεί πιο ξεκάθαρα, εξηγώντας γιατί δεν πρόκειται να μιλήσει για όσα συνέβησαν μεταξύ τους.

«Κοιτάξτε, επειδή είστε πολύ έξυπνοι και θέλετε να το πάτε και κάπου, θέλω να σας πω το εξής. Λοιπόν, επειδή είναι κάτι που με ρωτάνε πάντα. Και επειδή κανείς δεν απαντάει και επειδή είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή, δεν είναι ότι γεια σας και αντίο. Το ότι δεν απαντάμε και θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Γιατί από πίσω κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει ένας δράκος, κάποιου θα του ξεφύγει και θα πει κάτι που θα μας δώσει ένα στοιχείο γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο δεν είναι πια δίδυμο; Δεν θα δοθεί αυτό το στοιχείο, οπότε θα είναι καλύτερα να πάψουμε να το συζητάμε.

Γιατί είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Υπάρχουν γενιές πολλές τώρα που δε μας ξέρουν καν ως ζευγάρι. Υπάρχουν γενιές που δεν ξέρουν το ‘Σαν στο σπίτι σας’», απάντησε η Μαρία Μπακοδήμου, ζητώντας ουσιαστικά να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη συζήτηση γύρω από το τέλος της σχέσης της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Δείτε όσα είπε στο βίντεο που ακολουθεί

govastiletto.gr – Μαρία Μπακοδήμου: Απαντά στα σεξιστικά σχόλια για την ηλικία της – «Δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου»