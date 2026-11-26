Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη βραδιά που η Ειρήνη Σκλήβα χάρισε στην Ελλάδα μια μεγάλη διάκριση, κερδίζοντας τον τίτλο της Μις Κόσμος και γράφοντας τη δική της ιστορία στον θεσμό των διεθνών καλλιστείων.

Το πρώην μοντέλο, παρότι τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τη δημοσιότητα και κρατά χαμηλούς τόνους, διατηρεί επαφή με το κοινό μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας κατά καιρούς επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά του.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο των τριών δεκαετιών από τη στέψη της, η Ειρήνη Σκλήβα ανέτρεξε στις αναμνήσεις εκείνης της εποχής και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σπάνια στιγμιότυπα από τη βραδιά που σημάδεψε την πορεία της.

«23/11/1996… 30 χρόνια πέρασαν ήδη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eirini Skliva (@eiriniskliva)

Από τη διεθνή διάκριση…στην οικογενειακή ζωή

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 1996 όταν η μόλις 18 ετών Ειρήνη Σκλήβα ταξίδεψε στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον 46ο διαγωνισμό Miss World. Ανάμεσα σε 88 διαγωνιζόμενες, η νεαρή Ελληνίδα κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο στέμμα και μέχρι σήμερα παραμένει η μοναδική γυναίκα από τη χώρα μας που έχει κερδίσει τον συγκεκριμένο τίτλο.

Ακολούθησαν εξώφυλλα περιοδικών, φωτογραφίσεις και συνεργασίες στον χώρο της μόδας, με την Ειρήνη Σκλήβα να περπατά σε πασαρέλες στην Αθήνα, το Μιλάνο και το Μόναχο.

Το 2002 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Νίκο Χυδήρογλου και έναν χρόνο αργότερα κράτησε στην αγκαλιά της τη μοναχοκόρη της, Μαριτίνα. Το ζευγάρι χώρισε το 2017, έπειτα από 15 χρόνια γάμου.

Η Ειρήνη Σκλήβα σήμερα, στα 48 της, με επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις και μια διακριτική παρουσία στα social media, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της χρυσής εποχής του ελληνικού μόντελινγκ.

govastiletto.gr -Ειρήνη Σκλήβα: Στο σφυρί το φόρεμα της Μις Κόσμος 1996 – Η αντίδρασή της