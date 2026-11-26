Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη βύθιση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο ντίζελ, περίπου 25 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ίμπιζα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (26/11), σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για το τάνκερ Med Emre, με σημαία Μάλτας, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών των Βαλεαρίδων Νήσων, το πλοίο ενδέχεται να μετέφερε έως και 7.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου ντίζελ.

Η επιχείρηση διάσωσης των 17 ναυτικών

Στην επιχείρηση που στήθηκε άμεσα συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και παραπλέοντα εμπορικά πλοία, καταφέρνοντας να ανασύρουν και τα 17 μέλη του πληρώματος, όπως γράφει η El Mundo. Ωστόσο, ένας ναυτικός δεν τα κατάφερε και κατέληξε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της Ίμπιζα.

Από τους υπόλοιπους διασωθέντες:

Έξι μεταφέρθηκαν μέσω του αεροδρομίου της Ίμπιζα σε δύο νοσοκομεία, κυρίως με συμπτώματα υποθερμίας.

Πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια.

Πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση πάνω σε σκάφος διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις εθνικότητες των ναυτικών ούτε τα αίτια που οδήγησαν στη βύθιση του τάνκερ.

Συναγερμός επιπέδου 2 για το οικοσύστημα των Βαλεαρίδων

Η βύθιση του Med Emre έχει σημάνει συναγερμό για ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή. Η ισπανική Αρχή Εμπορικής Ναυτιλίας ενεργοποίησε το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στο επίπεδο 2 —το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού—, ενώ η Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης απέστειλε στην περιοχή το ειδικό αντιρρυπαντικό πλοίο Clara Campoamor και αεροσκάφος επιτήρησης.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά της Ίμπιζα αποτελεί κρίσιμο βιότοπο για θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και τον Αρτέμη, ένα από τα πλέον απειλούμενα θαλασσοπούλια της Ευρώπης, ενώ φιλοξενεί και εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδωνίας, καθοριστικά για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων συγκεντρώνει στοιχεία για το δυστύχημα και τον κίνδυνο διαρροής καυσίμων, προκειμένου να κρίνει αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, με τις μνήμες στην Ισπανία να παραμένουν νωπές από τη μεγαλύτερη θαλάσσια περιβαλλοντική καταστροφή της χώρας το 2002, όταν η βύθιση του πετρελαιοφόρου Prestige ανοιχτά της Γαλικίας προκάλεσε διαρροή δεκάδων χιλιάδων τόνων μαζούτ, ρυπαίνοντας εκατοντάδες παραλίες σε Ισπανία και Γαλλία.