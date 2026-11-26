Επτά ανθρωποειδή ρομπότ ανέλαβαν να σερβίρουν ροφήματα στους δημοσιογράφους που κάλυπταν την Εβδομάδα Οικονομικών Ηγετών της APEC στη Σεντσέν στην Κίνα. Για επτά συνεχόμενες ημέρες, τα AlphaBot εξυπηρετούσαν Κινέζους και ξένους εκπροσώπους του Τύπου, λειτουργώντας αξιόπιστα στο κέντρο Τύπου της διοργάνωσης.

Πίσω από τα ρομπότ βρίσκεται η Ai² Robotics, μια νεοφυής εταιρεία ρομποτικής που ίδρυσε στις αρχές του 2023 στη Σεντσέν ο Γκούο Γιαντόνγκ. Βασική του θέση είναι ότι η ανάπτυξη των ανθρωποειδών ρομπότ πρέπει να συνδέεται με πραγματικές συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες.

Η παρουσία τους στη διοργάνωση της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού αποτέλεσε μία τέτοια εφαρμογή. Η εταιρεία αναπτύσσει έξυπνα ρομπότ με στόχο να αναλαμβάνουν παραγωγικές εργασίες, ενώ οι χρήσεις τους στη Σεντσέν εκτείνονται ήδη σε διαφορετικούς τομείς.

Ρομπότ της Ai² Robotics παρέχουν υπηρεσίες στο αεροδρόμιο, στη βιομηχανία, στην αστική διοίκηση και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Ο Γκούο τοποθετεί τη ρομποτική στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης των έξυπνων συσκευών. Αντιλαμβάνεται τα ρομπότ ως «έξυπνα τερματικά τέταρτης γενιάς», μετά τους προσωπικούς υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα οχήματα.