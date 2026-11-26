Η ιαπωνική κυβέρνηση έκρινε σήμερα πως οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που αναγγέλθηκαν από αυτή των ΗΠΑ είναι «λυπηροί», διαψεύδοντας κατηγορηματικά την ίδια ώρα ότι η οικονομία της Ασίας παρουσιάζει διαρθρωτική υπερπροσφορά, όπως της προσάπτει η Ουάσινγκτον.

«Η Ιαπωνία δεν ασκεί καμιά πολιτική κατά της αγοράς (σ.σ. νόθευσης του ανταγωνισμού), ούτε διαθέτει διαρθρωτικές πλεονάζουσες παραγωγικές δυνατότητες (…) Είναι λυπηρό ότι ανακοινώθηκε πως προτείνεται τέτοιο μέτρο σε βάρος της Ιαπωνίας παρ’ όλ’ αυτά», τόνισε ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα στον Τύπο.