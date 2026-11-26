Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε κάλεσαν τη Ρωσία να μην «εξαπλώσει τον πόλεμο» εναντίον της Ουκρανίας, με κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα μετά τη συνάντησή τους, κλειστή για τον Τύπο, στην κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στην πολιτεία Φλόριντα.

Οι δύο άνδρες «συζήτησαν για τη σημασία που έχει η Ρωσία να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε εσκεμμένα ή αθέλητα σε επέκταση του πολέμου, καθώς και σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.