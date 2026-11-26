Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Στην Κωνσταντινούπολη, γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στο Ταξίμ, παρά την αρχική απαγόρευση των τοπικών αρχών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή του Ταξίμ.

#25Kasım Kadınlar, barikatı aşarak Taksim Tünel’e doğru yürüyor 🔗 https://t.co/QpVHbolScX https://t.co/wL7Wrl2uE5 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) November 25, 2026

Οι διαδηλώτριες αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με το μήνυμα «Εξεγειρόμαστε ενάντια στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους που απειλεί τις ζωές μας». Περί τις 20:00, ο αστυνομικός αποκλεισμός της πορείας άρθηκε και οι συγκεντρωμένες κινήθηκαν προς την οδό Ιστικλάλ.

🔻️️️️️️ Abluka ve yasaklara rağmen kadın ve LGBTİ+lar 25 Kasım yürüyüşü için Taksim Tünel’de toplanmaya başladı. https://t.co/u4lEshutWT https://t.co/rJgiRGjrId — Yeni Demokrasi Gazetesi (@yeni_demokrasi5) November 25, 2026

Κινητοποιήσεις σε Σμύρνη και Άγκυρα

Στη Σμύρνη, μέλη της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων γυναικοκτονιών και πλακάτ με τα μηνύματα «Δεν θα επιτρέψουμε να θιγεί το δικαίωμά μας στη διατροφή», «Για όλες εκείνες των οποίων η ιστορία έμεινε ημιτελής» και «Μην τη συγκαλύπτετε, φέρτε την στο φως».

Στην Άγκυρα, στην πορεία συμμετείχαν η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Τουλάι Χατιμογουλαρί, η εκπρόσωπος του κόμματος, Αϊσεγκιούλ Ντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ασού Καγιά, και η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιοκτσέ Γκιοκτσέν. Οι πολιτικοί βάδισαν πίσω από πανό με το μήνυμα «Οργανώνουμε το θάρρος απέναντι στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους, διευρύνουμε τον αγώνα».

Οι διαδηλώτριες φώναζαν συνθήματα όπως «Οι γυναικοκτονίες είναι πολιτικό ζήτημα» και «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε».

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 16 ακόμη πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Αττάλεια, η Προύσα, η Σαμψούντα και το Ντιγιαρμπακίρ.