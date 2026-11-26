Λίγο μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού με 104-79 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του, που έστησαν αμέσως ένα πάρτι στα αποδυτήρια της «SUNEL Arena».

Κάποιες νίκες γιορτάζονται λίγο παραπάνω και υπάρχει λόγος γι’ αυτό, καθώς έπειτα από μία καταπονητική σειρά αγώνων οι ερυθρόλευκοι πλέον αναμένεται να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους, μετά το τετραήμερο ρεπό που πήραν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

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