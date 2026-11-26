Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία επέβαλαν την Τετάρτη πρόστιμα σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ στους τρεις μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως, τους ελβετικούς ομίλους Firmenich και Givaudan και στον αμερικανικό IFF, γιατί σχημάτισαν ένα “διεθνές καρτέλ αρωμάτων”, το οποίο τους επέτρεπε να επιβάλουν υψηλότερες τιμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ και η βρετανική αρχή ανταγωνισμού CMA επέβαλε πρόστιμα 85 εκατομμυρίων στερλινών (101 εκατομμύρια ευρώ), στο τέλος δύο ερευνών που διεξήγαγαν σε στενή συνεργασία.

Οι δύο αρχές κατηγορούν τους ομίλους αυτούς ότι αντάλλαξαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και ότι συντόνισαν ορισμένες αποφάσεις τιμολόγησης, κυρίως στις σχέσεις τους με τον βρετανικό κολοσσό προϊόντων υγιεινής Unilever, πρακτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Αυτή η παράνομη συνεννόηση διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή, θεματοφύλακας του ανταγωνισμού στην Ευρώπη, προχώρησε σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εταιριών αυτών.

Στην ΕΕ, ο ελβετικός όμιλος Givaudan έλαβε την πιο βαριά ποινή (περίπου 252,4 εκατομμύρια ευρώ) και ακολουθούν ο επίσης ελβετικός Firmenich (137,7 εκατομμύρια) και η αμερικανική εταιρία International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 εκατομμύρια).

Στη Βρετανία, ο Givaudan τιμωρήθηκε με πρόστιμο περίπου 40 εκατ. στερλινών (48 εκατ. ευρώ), ο IFF 24,6 εκατ. στερλινών (29 εκατ. ευρώ) και ο Firmenich 20,6 εκατ. στερλινών (25 εκατ. ευρώ)

“Σαφής προειδοποίηση”

“Επί χρόνια, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν πληροφορίες για τις τιμές τους, τα κόστη τους και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή προφανώς έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, προκαλώντας αύξηση του κόστους τους”, κατήγγειλε σε ανακοίνωση η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό.

“Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι καταναλωτές παντού στην Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους”, κάτι που είναι “απαράδεκτο”, πρόσθεσε.

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι τα πρόστιμα μειώθηκαν για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι τρεις όμιλοι παραδέχτηκαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνάς της.

“Επρόκειτο για μεγάλους διεθνείς προμηθευτές που συζητούσαν πληροφορίες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μείνει εμπιστευτικές”, αντέδρασε η Τζουλιέτ Ένσερ, εκτελεστική διευθύντρια καταπολέμησης των ανταγωνιστικών πρακτικών στη CMA, για την οποία τα πρόστιμα αυτά “πρέπει να αποτελούν σαφή προειδοποίηση”.

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ο Κρίστιαν Στάμκετερ, γενικός διευθυντής του ομίλου Givaudan, εξήγησε ότι οι έρευνες των αρχών ανταγωνισμού και η εσωτερική έρευνα που διενήργησε ο όμιλος, είχαν “εντοπίσει δύο άτομα που είχαν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες”.

“Η συμπεριφορά που διαπιστώθηκε ήταν απαράδεκτη και παραβίασε ταυτόχρονα το δίκαιο του ανταγωνισμού και τον δικό μας κώδικα δεοντολογίας”, τόνισε, καθώς έχει τα ηνία του Givaudan από τις αρχές Μαρτίου. Έκτοτε, ο όμιλος ενίσχυσε τις διαδικασίες ελέγχου του, υπογράμμισε.

Ο Givaudan ανακοίνωσε επίσης ότι ο Μαουρίτσιο Βόλπι, διευθυντής δραστηριοτήτων αρωματοποιίας, είχε αποφασίσει να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του και θα αντικατασταθεί από 1ης Ιανουαρίου από το Φέλιξ Μάιρ-Χάρτινγκ, τον νυν υπεύθυνο των προϊόντων ευρείας χρήσης στον όμιλο.

Ο ολλανδο-ελβετικός όμιλος DSM-Firmenich υπογράμμισε από την πλευρά του, ότι τα γεγονότα αυτά προηγήθηκαν της συγχώνευσης μεταξύ της DSM και της Firmenich το 2023, και ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούσαν έναν μόνο πελάτη στον τομέα των αρωμάτων. “Οι εν λόγω πρακτικές δεν περιλάμβαναν συμφωνία για τον καθορισμό τιμών”, δήλωσε.

Παράλληλα, η Unilever δήλωσε ότι “δεν σχολιάζει νομικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες”, αλλά “αναμένει από όλους τους προμηθευτές και εμπορικούς της εταίρους να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού”.

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού στη Βρετανία και στην Ελβετία, καθώς και με την αμερικανική δικαιοσύνη.