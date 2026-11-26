Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση ανταλλακτικών και υλικού για τη συντήρηση μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, συναλλαγή αξίας 600 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ουκρανία θα αξιοποιήσει χρηματοδότηση «του Βελγίου, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας» για την αγορά αυτή και «δεν θα δαπανηθούν αμερικανικά κεφάλαια», επέμεινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε την αγορά» πακέτου υλικού για «τη συντήρηση των F-16», διευκρινίζεται.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι «το μεγαλύτερο μέρος» των ουκρανικών F-16, που χρησιμοποιούνται για την απόκρουση ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, καθώς εκκρεμεί η επιθεώρηση και η επισκευή τους από τεχνικούς.

Η ουκρανική διπλωματία διέψευσε το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, διαβεβαιώνοντας πως τα μαχητικά αμερικανικής κατασκευής που της διέθεσαν οι σύμμαχοι του Κιέβου από το 2024 συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται «εντατικά» σε επιχειρήσεις.

Εκπρόσωπος των ουκρανικών αρχών πάντως αναγνώρισε ότι η συντήρηση των αεροσκαφών αυτών εγείρει «πρόκληση», καθώς πρόκειται για παλιότερα μοντέλα, για τα οποία «ορισμένα» ανταλλακτικά δεν παράγονται «πλέον» και είναι «ολοένα πιο δύσκολη η προμήθειά τους».

Το Κίεβο δεν έχει λάβει τόσα πολλά αεροσκάφη του τύπου και έχει χάσει τουλάχιστον 4 στον πόλεμο από το 2024, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Έχουν αναφερθεί εξάλλου προβλήματα στην εκπαίδευση των χειριστών τους.

Η κυβέρνηση του σημερινού Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρότι μείωσε δραστικά τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, είχε εγκρίνει τον Μάιο του 2025 την πώληση παρόμοιου πακέτου υλικού για τη συντήρηση των F-16 στο ουκρανικό οπλοστάσιο.