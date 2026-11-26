Οι Αρχές της Ινδονησίας έχουν ανασύρει μέχρι τώρα 13 εργαζόμενους νεκρούς από τις στοές μεταλλείου που λειτουργούσε χωρίς άδεια και πλημμύρισε έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ άλλοι 13 συνεχίζουν να αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υπηρεσίας διάσωσης.

Μέχρι στιγμής «έχουν ανασυρθεί 13 αποβιώσαντα θύματα» της καταστροφής και «εκτιμούμε ότι (άλλα) 13» αγνοούνται ακόμη, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντεσιάνα Κάρτικα Μπαχαρί, αξιωματούχος τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Το χρυσωρυχείο πλημμύρισε τη Δευτέρα και οι Αρχές δεν ειδοποιήθηκαν παρά μια ημέρα αργότερα, είχε υπογραμμίσει προχθές Τρίτη εκπρόσωπος της αστυνομίας στη δυτική Ιάβα.

Έντεκα εργαζόμενοι στο μεταλλείο πρόλαβαν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στο πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με ιδιαίτερα πλούσιο σε πόρους υπέδαφος, ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν παράνομα, αψηφώντας κατά κανόνα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.