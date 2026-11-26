Η έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ καλά κρατεί, με τουλάχιστον 6.039 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, μέσα στο 2026, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC, ο κυριότερος οργανισμός δημόσιας υγείας στη χώρα), χθες Τετάρτη.

Το 2025 τα κρούσματα ήταν 2.289 και το 2024 μόλις 285, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα CDC κάνουν λόγο για τουλάχιστον 9 θανάτους φέτος στις ΗΠΑ εξαιτίας της ασθένειας, έναντι 3 το 2025. Ο πραγματικός αριθμός ωστόσο πιστεύεται πως είναι υψηλότερος.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι αρχές στην Πενσιλβάνια τόνισαν πως έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι στην πολιτεία εξαιτίας της νόσου μέσα στο 2026. Και στις αρχές του μήνα, οι Αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωναν «τον πρώτο γνωστό θάνατο οφειλόμενο στην ιλαρά στην πολιτεία (…) τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια».

Για λόγους σύγκρισης: οι υγειονομικές αρχές στη Γερμανία έκαναν λόγο για 74 κρούσματα της ιλαράς και κανέναν θάνατο ως τα τέλη Οκτωβρίου• αυτές στην Αυστραλία για 113 κρούσματα και κανέναν θάνατο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αιτία των αμφισβητήσεων για τον πραγματικό απολογισμό είναι το γεγονός ότι τα CDC, επί των ημερών του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι του νεότερου, αμφισβητία των εμβολίων στον οποίο ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αντλούν δεδομένα από τις επίσημες στατιστικές θανάτων και όχι από τις ενημερώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Εν μέσω ευρείας κλίμακας ξεσπασμάτων από το 2025, στα μέσα του Νοεμβρίου οι ΗΠΑ απώλεσαν το καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά έπειτα από 25 και πλέον χρόνια. Ο παναμερικανικός οργανισμός υγείας (ΠΑΟΥ), περιφερειακή διεύθυνση του ΠΟΥ, εξήγησε πως έλαβε την απόφαση αυτή διότι το ίδιο στέλεχος του ιού της ιλαράς μεταδιδόταν αδιάλειπτα στην αμερικανική επικράτεια για 12 μήνες.

Ειδικοί αποδίδουν τα ξεσπάσματα κυρίως στην υποχώρηση του ποσοστού εμβολιασμού, ή αλλιώς της λεγόμενης «ανοσίας της αγέλης». Μεταξύ των παιδιών ηλικίας που πάνε σε νηπιαγωγεία, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε ό,τι αφορά το εμβόλιο που προστατεύει από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα (MMR) έπεσε από το 95,2% στο 92,4% τα τελευταία έξι χρόνια, κατά τα CDC.

Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη του γενικού πληθυσμού που φθάνει τουλάχιστον το 95% για τη μακροπρόθεσμη αποτροπή της εξάπλωσης της ιλαράς.

Μορφή του ρεύματος που αμφισβητεί τα εμβόλια, ο υπουργός Υγείας Κένεντι διέσπειρε για χρόνια αστήρικτους ισχυρισμούς γι’ αυτά και υποβάθμιζε την επικινδυνότητα της ιλαράς. Σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιοποίησε τον Σεπτέμβριο μέσω X, διαβεβαίωνε πως θεωρεί το εμβόλιο κατά της ιλαράς το «πιο αποτελεσματικό μέσο» για την αποτροπή της, αντικρούοντας όσους του επιρρίπτουν ευθύνες, «πολιτικοποιούν» το ζήτημα, κατ’ αυτόν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa