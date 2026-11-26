Με ένα ταξίδι στις Μπαχάμες επέλεξε να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της η Hailey Bieber, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Justin Bieber.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Hailey Bieber είχε τα γενέθλιά της την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Το χρυσό μπικίνι πάνω στο γιοτ

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Hailey ποζάρει πάνω σε ένα γιοτ φορώντας χρυσό μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο, γούνινο πανωφόρι και λεοπάρ μαντήλι.

Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης από τις διακοπές της, με το μοντέλο να απολαμβάνει την ιδιαίτερη αυτή περίσταση μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Justin Bieber

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχώρισαν και εκείνες στις οποίες ποζάρει στην αγκαλιά του Justin Bieber. Το ζευγάρι ανταλλάσσει φιλιά με φόντο τα πυροτεχνήματα, σε μια από τις πιο ρομαντικές στιγμές της γιορτής.

Η Hailey επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της μερικές από τις πιο όμορφες εικόνες από τα γενέθλιά της, δείχνοντας πως πέρασε την ξεχωριστή ημέρα μαζί με τον σύζυγό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

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