Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και οι οδηγοί καλούνται για ακόμη μια ημέρα να οπλιστούν με υπομονή.

Όπως συνηθίζεται, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα και στις δυο κατευθύνσεις από το Αιγάλεω έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στην Αττική Οδό με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται από το ύψος των Αχαρνών και της Μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι και τα Βριλήσσια.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25′-30΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία ,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2026



Παράλληλα, κυκλοφοριακό κομφούζιο έχουμε σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς και στην Κατεχάκη.

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Έντονη είναι και η συμφόρηση, η οποία παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη και τη Παραλιακή.