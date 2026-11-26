Για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η εξόρυξη και η επεξεργασία των πρώτων υλών ευθύνονται για σχεδόν το 50% του συνολικού ανθρακικού του αποτυπώματος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Απαντώντας σε αυτή την πρόκληση, η Renault κάνει το επόμενο βήμα στην περιβαλλοντική της στρατηγική, επεκτείνοντας την ονομασία «renative» και στα καινούργια της αυτοκίνητα. Στόχος είναι να προσφέρει στους οδηγούς πλήρη διαφάνεια, επιτρέποντάς τους να αναγνωρίζουν άμεσα τα εξαρτήματα που ενσωματώνουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένων υλικών, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια ή την ανθεκτικότητα.

Το Scenic E-Tech electric ανοίγει τον δρόμο

Η πρεμιέρα της σήμανσης renative στα μοντέλα παραγωγής πραγματοποιείται με το αμιγώς ηλεκτρικό Renault Scenic E-Tech electric. Στην έκδοση Techno, τα νέα καθίσματα κατασκευάζονται από ύφασμα που αποτελείται κατά 98% από ανακυκλωμένο υλικό και είναι τα πρώτα εξαρτήματα που φέρουν επίσημα τη συγκεκριμένη ταυτότητα.

Πέρα όμως από τα καθίσματα, το Scenic E-Tech electric λειτουργεί ως πρεσβευτής της κυκλικής οικονομίας σε πολλαπλά επίπεδα:

Δομή ταμπλό: Αποτελείται κατά 80% από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο.

Επένδυση οροφής: Παράγεται κατά 99,5% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Η φιλοσοφία πίσω από το renative δεν είναι να «φορτώνει» με ετικέτες κάθε βίδα του αυτοκινήτου, αλλά να αναδεικνύει επιλεκτικά εκείνα τα εξαρτήματα που ξεχωρίζουν για το εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό βιώσιμων υλικών τους. Στο άμεσο μέλλον, η σήμανση αυτή αναμένεται να επεκταθεί σε μέταλλα (χάλυβα, αλουμίνιο), πλαστικά και γυαλί σε ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας.

Μια στρατηγική με ρίζες στο 1991

Η έμφαση της Renault στη βιωσιμότητα δεν αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά καρπό τεχνογνωσίας που καλλιεργείται συστηματικά εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες — ήδη από το 1991, όταν το Clio πρώτης γενιάς ενσωμάτωσε για πρώτη φορά ανακυκλωμένα πλαστικά.

Σήμερα, σε έναν κόσμο με πεπερασμένους φυσικούς πόρους, η γαλλική εταιρεία εφαρμόζει αυτή τη λογική σε όλο το εύρος των μοντέλων της:

Σήμερα, η Renault έχει επιτύχει υψηλά επίπεδα ενσωμάτωσης υλικών κυκλικής οικονομίας στα μοντέλα της. Ενδεικτικά, τουλάχιστον το 33,9% των υλικών του νέου Renault Clio Esprit Alpine προέρχεται από την κυκλική οικονομία, ενώ τα υφάσματα του Renault 5 E‑Tech electric είναι 100% ανακυκλωμένα.

Στο ταμπλό του Renault Master χρησιμοποιούνται πλαστικά από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σε ποσοστό έως 20%, η πανοραμική γυάλινη οροφή Solarbay, που διατίθεται στα Renault Scenic, Symbioz, Espace και Rafale, περιέχει πάνω από 50% υλικά κυκλικής οικονομίας, ενώ οι ζάντες του νέου Renault Clio Esprit Alpine περιέχουν 50% αλουμίνιο κυκλικής οικονομίας. Όλες αυτές οι εφαρμογές αποτυπώνουν τη δέσμευση της Renault να αυξάνει την παρουσία ανακυκλωμένων υλικών στα αυτοκίνητά της, σε ολοένα περισσότερα εξαρτήματα και κατηγορίες υλικών.

Η ονομασία renative δεν είναι άγνωστη στους ανθρώπους της Renault, καθώς αποτελεί ήδη έναν καθιερωμένο πυλώνα στον τομέα του after-sales. Εκεί, η ομπρέλα renative καλύπτει περισσότερους από 2.000 κωδικούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, μπαταρίες, επισκευασμένα ηλεκτρονικά μέρη, επαναδιυλισμένα λιπαντικά και αξεσουάρ.

Για τον οδηγό, το όφελος της κυκλικής οικονομίας στη συντήρηση του αυτοκινήτου είναι διπλό. Από τη μία μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της παράτασης ζωής των εξαρτημάτων, και από την άλλη προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος: ένα ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό renative κοστίζει κατά μέσο όρο 30% λιγότερο από ένα αντίστοιχο καινούργιο, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες αυστηρές εργοστασιακές προδιαγραφές ποιότητας, επιδόσεων και ασφάλειας.

Με την επέκταση του renative από το συνεργείο στη γραμμή παραγωγής, η Renault ενοποιεί την περιβαλλοντική της ταυτότητα. Είτε αφορά την πρώτη τοποθέτηση υλικών σε ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, είτε την αξιοποίηση ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών κατά τη συντήρησή του, η κεντρική ιδέα παραμένει σταθερή: ο περιορισμός της κατανάλωσης πρωτογενών πόρων και η δημιουργία ενός πραγματικά βιώσιμου οικοσυστήματος γύρω από το αυτοκίνητο.