Μια ακόμη σημαντική διεθνή επιτυχία κατέγραψε η ελληνική εταιρεία «Απολλώνια Φαρμ», αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις στον παγκόσμιο διαγωνισμό γευσιγνωσίας 1001 Degustations, που διεξήχθη στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, ο καφές Espresso Cappuccino Apollonia High Quality Coffee —κολομβιανής προέλευσης— αναδείχθηκε πρώτος στον κόσμο, κατακτώντας το Χρυσό Βραβείο ως ο καλύτερος και πιο ποιοτικός καφές για το 2026. Η νέα αυτή διάκριση στον καταξιωμένο γαλλικό θεσμό έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή παρουσία της εταιρείας στην ελίτ της παγκόσμιας γευσιγνωσίας.

Διάκριση και για την κρητική παράδοση

Πέρα από τον καφέ, την παγκόσμια κριτική επιτροπή κέρδισε και η παραδοσιακή κρητική αρτοποιία. Η αφράτη κρίθινη Κριθαροκουλουρίτσα με προζύμι (ντάκος) της Απολλώνια Φαρμ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον κόσμο, αποσπώντας το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία του παξιμαδιού.

Σταθερή πορεία κορυφαίων βραβεύσεων

Οι φετινές επιτυχίες στο Παρίσι προστίθενται σε ένα ήδη πλούσιο παλμαρέ διεθνών διακρίσεων για τον Apollonia High Quality Coffee, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει συστηματικά κορυφαίες αξιολογήσεις, μεταξύ των οποίων και το Πλατινένιο Βραβείο στα Dubai Taste Awards 2024:

Πλατινένια βραβεία: 2022, 2023, 2024

Χρυσά βραβεία: 2018, 2019, 2020, 2024, 2026

Ασημένια βραβεία: 2017, 2018, 2019

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της Απολλώνια Φαρμ, οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβράβευση της φιλοσοφίας τους, η οποία βασίζεται στην αγάπη για τα αγνά κρητικά προϊόντα, τον σεβασμό στη φύση και την επιλογή υγιεινών, υψηλής ποιότητας προϊόντων από το εξωτερικό, δίνοντάς τους την ώθηση να συνεχίσουν να ανεβάζουν τον πήχη της ποιότητας.