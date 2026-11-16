Με αφορμή την επέτειο της Ένωσης της ακριτικής Σάμου –του νησιού με τη ζωτική στρατηγική αξία στο Αιγαίο– με τη μητέρα Ελλάδα, τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στον Πρόεδρο παρατέθηκε, ως είθισται, ένα μοναδικό προεδρικό γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σάμου, το οποίο παρέθεσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με επιμέλεια της εταιρίας τροφοδοσίας της Ματρώνας Καραθανάση. Ήταν έτσι σχεδιασμένο ώστε να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τα εκλεκτά προϊόντα αγροδιατροφής του νησιού και τα ονομαστά και πολυβραβευμένα κρασιά του Συνεταιρισμού.

Τις απολαυστικές γαστρονομικές δημιουργίες του επίσημου γεύματος εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο καταξιωμένος executive chef Ασλάνης Παντερλής. Με πολυετή πορεία, αστείρευτο πάθος για την ελληνική κουζίνα και βαθύ σεβασμό στην τοπική πρώτη ύλη, ο chef κατάφερε να μετατρέψει την ιστορική μνήμη και τη σαμιώτικη παράδοση σε μια σύγχρονη, πολυδιάστατη γευστική εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Το μενού ξεκίνησε με την εκλεπτυσμένη γεύση καραβίδας σε ούζο, gel εσπεριδοειδών, «μπισκότο» από μελάνι σουπιάς και αρωματικό λάδι άνηθου. Το εμπνευσμένο αυτό πιάτο, σύμφωνα με εκείνους που το δοκίμασαν, συνέθετε μια ωδή στη θάλασσα του Αιγαίου! Ακολούθησε μια ζεστή, αρωματική σούπα βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με τζίντζερ, καραμελωμένο φουντούκι και σταγόνες από παλαιωμένο Μοσχάτο Σάμου.

Ως κυρίως πιάτο παρουσιάστηκε φιλέτο φαγκρί, με σαμιώτικα άγρια χόρτα, πουρέ σελινόριζας και σάλτσα beurre blanc εμπλουτισμένη με το λευκό ξηρό Μοσχάτο «Αρχέγονα Εδάφη», το οποίο ανέδειξε στο έπακρο τα αρώματα της γης και το μεράκι των αμπελοκαλλιεργητών του νησιού. Η γαστρονομική ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε με μια απολαυστική bitter τάρτα σοκολάτας με ανθό αλατιού, αχλάδι ποσέ σε Samos Vin Doux και σάλτσα μανταρίνι, αφήνοντας μια αξέχαστη, πολυτελή επίγευση στους καλεσμένους. Το επιδόρπιο, πλαισιώθηκε από το παλαιωμένο, άκρως απολαυστικό Samos Anthemis.

Oι επίσημοι προσκεκλημένοι ενθουσιάστηκαν από τις εκλεκτές γεύσεις που συνδυάστηκαν με τα παγκοσμίου φήμης σαμιώτικα κρασιά του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου (Ε.Ο.Σ Σάμου), αποδεικνύοντας πως η Σάμος ξέρει να τιμά το παρελθόν της, ατενίζοντας το μέλλον με σεβασμό στην ισχυρή ιστορική της παρακαταθήκη.