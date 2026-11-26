Ένας νέος έρωτας φαίνεται πως έχει ανθίσει στην ελληνική showbiz, με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Φέρρη. Σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο δημοφιλής τραγουδιστής διανύει μια εξαιρετική φάση τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά του, καθώς φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με ανερχόμενη συνάδελφό του — αν και το όνομα της γυναίκας που του έκλεψε την καρδιά κρατείται προς το παρόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι λεπτομέρειες της φημολογούμενης σχέσης ήρθαν στο φως το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή ένα κουίζ της Έλενας Πολυκάρπου. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε έναν ιδιαίτερα γνωστό ερμηνευτή που είναι ζευγάρι με μια νέα τραγουδίστρια, αποφεύγοντας να τον κατονομάσει. Ωστόσο, η Κατερίνα Καινούργιου ήταν εκείνη που, άθελά της όπως φάνηκε, αποκάλυψε την ταυτότητα του τραγουδιστή στον αέρα της εκπομπής.

Η ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου που πρόδωσε τον Θοδωρή Φέρρη

«Παλαιότερα πήγαινα στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Φέρρης, θα έβγαινε μετά να πει πού με είδε;», ανέφερε η παρουσιάστρια, με τους συνεργάτες της να αντιλαμβάνονται αμέσως ότι μόλις είχε αποκαλύψει το όνομα του τραγουδιστή. «Πες μας και την ανερχόμενη», σχολίασε γελώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, θέλοντας να μάθει ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να έχει κερδίσει την καρδιά του καλλιτέχνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου αντιλήφθηκε τότε τι είχε συμβεί και αντέδρασε με έκπληξη: «Είπα ο Φέρρης; Εγώ το είπα; Δεν είναι κακό που το είπαμε, είναι στα καλύτερά του».

Η Έλενα Πολυκάρπου, από την πλευρά της, δεν έκρυψε την έκπληξή της για την αποκάλυψη, αντιδρώντας με χιούμορ: «Κατερίνα μου είμαι σε κρίσιμη ηλικία, είμαι με ανεμιστήρα, θέλεις να πάθω καμία ανακοπή;». Παρά την αποκάλυψη του ονόματος του τραγουδιστή, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποια είναι η ανερχόμενη τραγουδίστρια που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του;

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