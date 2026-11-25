Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα με δράστη έναν 22χρονο από το Σουδάν και θύματα δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές και έναν αστυνομικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:45 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου όπου ο 22χρονος οπλισμένος με σφυρί και μαχαίρι τραυμάτισε 28χρονο από το Μπανγκλαντές στο χέρι και έναν 26χρονο, επίσης από το Μπανγκλαντές, στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά ενάντια σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν σπεύσει στο σημείο, τραυματίζοντας έναν από αυτούς στο χέρι. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο και να τον συλλάβουν.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΔΕ Αγίου Παντελεήμονα.