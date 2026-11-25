Με εκπληκτική άμυνα στην τέταρτη περίοδο και ένα Τζόσεφ βγαλμένο από το ΝΒΑ, ο Ολυμπιακός υπέταξε με 104-79 την Χάποελ Τελ-Αβίβ και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με έναν «καυτό» Τζόσεφ να ευστοχεί στα πρώτα του τρία εντός παιδιάς για το 8-5, αλλά η Ντουμπάι ισορρόπησε με τους Οτούρου, Μίτσιτς και Γουέινραϊτ.

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