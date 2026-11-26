Δύο μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκε ο Έλον Μασκ, προχωρώντας σε μια εντυπωσιακή εξαγγελία μέσω της πλατφόρμας X, ως σύγχρονος… Άγιος Βασίλης . Η συνολική αξία του απρόσμενου «δώρου» αποτιμάται σε περίπου 18,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην ανάρτησή του, ο επικεφαλής της διαστημικής εταιρείας ανέφερε λιτά πως «κάθε παιδί στην Αμερική θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, μία από την εταιρεία και μία από εμένα προσωπικά». Σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το Reuters, με τον ανήλικο πληθυσμό των ΗΠΑ να ανέρχεται σε περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών και την τιμή της μετοχής στα 127,44 δολάρια την Τετάρτη, το ύψος της δωρεάς ξεπερνά τα 18,3 δισ. δολάρια. Ωστόσο, ο Μασκ δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για τον τρόπο ή τον χρόνο υλοποίησης της υπόσχεσης.

Τα ερωτήματα γύρω από τα «Trump Accounts»

Η νέα ανάρτηση του Μασκ έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της SpaceX, η οποία προέβλεπε τη διάθεση μίας νεοεκδοθείσας μετοχής κατηγορίας Α σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματος Trump Accounts, με τον ίδιο τον επιχειρηματία να δεσμεύεται ότι θα προσφέρει αντίστοιχο αριθμό μετοχών.

Το πρόγραμμα Trump Accounts έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει μερίδιο στη χρηματιστηριακή αγορά σε παιδιά που γεννιούνται την περίοδο 2025–2028. Μέχρι στιγμής, η SpaceX δεν έχει αποσαφηνίσει αν η ευρύτερη δέσμευση του Μασκ για «κάθε παιδί στην Αμερική» θα συνδεθεί αποκλειστικά με τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ή αν θα τεθούν περιορισμοί στη διάθεση των μετοχών.

Η κόντρα με την Anthropic για τα κέρδη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μόλις τον περασμένο μήνα είχε προαναγγείλει μέσω X τη διάθεση μίας μετοχής της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ μέσα στην επόμενη χρονιά, υποστηρίζοντας πως «η απευθείας διάθεση μετοχών, που αποτελούν συμμετοχή στην οικονομία του μέλλοντος, είναι ο σωστός δρόμος».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών για το πώς πρέπει να διαμοιράζεται ο πλούτος που παράγει η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ενώ ο Μασκ προκρίνει την απευθείας μετοχική συμμετοχή των πολιτών, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει επιλέξει διαφορετική προσέγγιση, ανακοινώνοντας πρόσφατα τη διάθεση του 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο αφιερωμένο στο «κοινό καλό».