Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ακαδημίας, ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα.

Λόγω της σύγκρουσης, παρατηρείται αυξημένη δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα.