Από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου αγνοείται ένας 24χρονος Βούλγαρος στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τις νέες πληροφορίες να δείχνουν ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος και εργοδότης του θύματος ομολόγησε στις αστυνομικές Αρχές ότι σκότωσε τον νεαρό, έχοντας συνεργό του έναν 23χρονο, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού.

​Ο 24χρονος Βούλγαρος πήγαινε συχνά στο Κάτω Νευροκόπι για εργασίες και σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από κάποιες ημέρες είχε περάσει τα σύνορα για να συναντήσει τον κτηνοτρόφο, όμως το βράδυ του Σαββάτου το κινητό του απενεργοποιήθηκε. Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. το φορτηγάκι του θύματος βρέθηκε στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος σκότωσε με καραμπίνα τον νεαρό μέσα σε ένα μαντρί και αφού ομολόγησε στις Αρχές την πράξη του, τους υπέδειξε και το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα. Οι άνδρες της αστυνομίας έχουν ξεκινήσει ήδη την εκταφή της σορού, η οποία βρίσκεται σε χωράφι.

Το κίνητρο πίσω από το αποτρόπαιο φονικό φαίνεται πως ήταν το γεγονός ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν σεξουαλικές επαφές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, ο νεαρός του ζητούσε συνέχεια χρήματα.

Τέλος, η καραμπίνα με την οποία διέπραξε το έγκλημα ο κτηνοτρόφος δεν έχει εντοπιστεί προσώρας.