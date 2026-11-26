Ο Τζον Τραβόλτα τιμήθηκε με ένα αφιέρωμα για το σύνολο της καριέρας του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο και επέλεξε να μοιραστεί την αναγνώριση με το κοινό.

«Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε την πιο όμορφη καριέρα», είπε, με τη φωνή του να τρέμει από συγκίνηση, καθώς αφιέρωνε το βραβείο του Φεστιβάλ στο κοινό του. «Τα τελευταία 50 χρόνια, μπόρεσα να εξερευνήσω και να προσφέρω στο κοινό τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Μου δώσατε την ευκαιρία να τραγουδήσω, να χορέψω και να υποδυθώ ρόλους που δεν θα τολμούσα ποτέ να φανταστώ» τόνισε, σύμφωνα με το Variety.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, που μου επιτρέψατε να κάνω αυτό που ζητά από εμάς ο Σαίξπηρ: να είσαι ή να μη είσαι», συνέχισε ο Τραβόλτα. «Εσείς μου επιτρέψατε να είμαι. Ποτέ δεν μου κόψατε τα φτερά. Μου επιτρέψατε να πετάξω τόσο όμορφα, τόσο στην οθόνη όσο και στον αέρα».

Πλαισιωμένος από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τζούλιο Μπέιζ και τον σκηνοθέτη Ρόλαντ Τζοφέ, ο Αμερικανός αστέρας βρέθηκε εκεί για να δώσει το έναυσμα για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, με τη διεθνή πρεμιέρα της ταινίας του Τζοφέ «November 1963», στην οποία ο Τραβόλτα υποδύεται έναν μαφιόζο του Σικάγο που εμπλέκεται άμεσα στη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Ο ηθοποιός, που πλέον δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στη σκηνοθεσία, θα παραμείνει στο Φεστιβάλ για να παρουσιάσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «Propeller One-Way Night Coach», το οποίο φτάνει στο Τορίνο μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες.

Το πέρασμα πίσω από την κάμερα ήταν εύκολη υπόθεση, εξήγησε ο Τραβολτα, καθώς «έπειτα από 50 χρόνια ενασχόλησης με τον κινηματογράφο, τίποτα δεν μπορούσε πια να με εκπλήξει».

«Έχω δει σκηνοθέτες να κάνουν σπουδαία δουλειά, δουλειά όχι και τόσο καλή, αλλά και δουλειά μέτρια» ανέφερε κατά την τελετή έναρξης. «Έτσι, συγκέντρωσα όλα όσα θαύμαζα στους σπουδαίους σκηνοθέτες και τα φύλαξα στο μυαλό μου, σαν σε βιβλιοθήκη. Αργότερα, χρησιμοποίησα όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούσα ότι λειτουργούσαν, απέρριψα όσα δεν απέδιδαν και δημιούργησα μια μικρή ταινία που ήταν τελειότητα».

«Είμαι κάπως σνομπ», είπε αναφερόμενος στις δικές του κινηματογραφικές επιλογές. «Μου αρέσει ο κλασικός κινηματογράφος. Μου αρέσουν ο Φελίνι, ο Ντε Σίκα, ο Μπερτολούτσι, ο Λελούς και ο Τριφό. Απολαμβάνω τις ιστορίες που εμβαθύνουν στην ψυχή. Αυτό είναι το αγαπημένο μου είδος ταινιών» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ