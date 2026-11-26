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Κρίσιμα παιχνίδια δίνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa League παίζουν εντός έδρας, στις 19:45 ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν και στις 22:00 ο ΟΦΗ με την Άντερλεχτ.
Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, στις 22:00, στη Δανία, την Νόρντζελαντ.
Σούπερ προσφορά* έχει το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Ολυμπιακός-Μίλαν (19:45)
- Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0
ΟΦΗ-Άντερλεχτ (22:00)
- Ο ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Over 3.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας
Νόρντζελαντ-Παναθηναϊκός (22:00)
- Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς
- Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
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