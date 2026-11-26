Κρίσιμα παιχνίδια δίνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa League παίζουν εντός έδρας, στις 19:45 ο Ολυμπιακός με τη Μίλαν και στις 22:00 ο ΟΦΗ με την Άντερλεχτ.

Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, στις 22:00, στη Δανία, την Νόρντζελαντ.

Σούπερ προσφορά* έχει το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Ολυμπιακός-Μίλαν (19:45)

Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

ΟΦΗ-Άντερλεχτ (22:00)

Ο ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Over 3.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας

Νόρντζελαντ-Παναθηναϊκός (22:00)

Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Pamestoixima.gr: 2.130 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

Το παιχνίδι σου τα σπάει στο Pamestoixima.gr με συναρπαστική Προσφορά Γνωριμίας* Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση! Με το promo code PS2000 διεκδικείς έως 2.130 Δώρα*, σε μία προσφορά που βάζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο επίκεντρο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα