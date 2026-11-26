Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στην περιοχή του Φαλήρου στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», καθώς δεκάδες αστυνομικοί έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και φαίνεται πως κάτι αναζητούν μέσα σε θάμνους.

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. είναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνεχίζουν την έρευνα. Δεν είναι γνωστό προσώρας το αντικείμενο το οποίο ψάχνουν.

Αναγνώστης της «Ζούγκλας» κάλεσε στην ηλεκτρονική μας σελίδα και μας ενημέρωσε για το περιστατικό.

Περισσότερα σε λίγο…