Άσκηση πυρασφάλειας σε πτητικό μέσο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στην 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η άσκηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο επαύξησης της συνεργασίας μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών Φορέων.

Το σενάριο της άσκησης, τέλος, προέβλεπε τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση των ιπταμένων από αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, της Σχολής Ικάρων, μετά από αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας.