Χαώδεις είναι οι διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στους ονομαστικούς μισθούς όσο και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όσο και να δουλέψουν οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν. Ακόμη και το αυτοκίνητο ή η επίπλωση ενός μικρού σπιτιού αποκτώνται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Για την αγορά σπιτιού, ούτε λόγος.

Οι έντονες μισθολογικές αποκλίσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην ευρωπαϊκή κατάταξη, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός στο Λουξεμβούργο ανέρχεται σε 85.609 ευρώ, την ώρα που στη Βουλγαρία περιορίζεται στα 16.201 ευρώ, με τη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών να ξεπερνά τις πέντε φορές.

Στη δεύτερη θέση των ονομαστικών αποδοχών βρίσκεται η Δανία με 73.500 ευρώ και ακολουθούν η Ιρλανδία με 64.387 ευρώ, το Βέλγιο με 61.984 ευρώ και η Αυστρία με 60.727 ευρώ, διαμορφώνοντας μια πρώτη πεντάδα όπου οι ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ.

Στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, η Γερμανία εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο μισθό με 56.360 ευρώ, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στα 44.734 ευρώ, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αντίθετα, Ιταλία και Ισπανία κινούνται χαμηλότερα, με 34.213 και 35.125 ευρώ αντίστοιχα.

Στην ουρά της ευρωπαϊκής κατάταξης η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες αποδοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτές διαμορφώνονται μόλις σε 18.772 ευρώ.

Χαμηλότερα από τη χώρα μας βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία, ενώ αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Ουγγαρία με 20.138 ευρώ.

Στις τελευταίες θέσεις της λίστας συναντώνται ακόμη η Ρουμανία με 20.818 ευρώ, η Σλοβακία με 21.661 ευρώ και η Λετονία με 22.688 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν μεικτούς μισθούς και έχουν αναχθεί σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αξιόπιστη σύγκριση μεταξύ των κρατών-μελών, ανεξάρτητα από το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης σε κάθε χώρα.

Η αγοραστική δύναμη αλλάζει την εικόνα, αλλά ρίχνει την Ελλάδα στον πάτο

Η απλή σύγκριση των μισθών σε ευρώ δεν αποτυπώνει πλήρως το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης, καθώς το κόστος αγαθών και υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για τον λόγο αυτό, η Eurostat χρησιμοποιεί τη μονάδα αγοραστικής δύναμης (PPS), η οποία προσαρμόζει τα εισοδήματα με βάση τις επιμέρους διαφορές τιμών.

Μέσω αυτής της προσαρμογής το ευρωπαϊκό μισθολογικό χάσμα περιορίζεται αισθητά, καθώς ο υψηλότερος μέσος μισθός αντιστοιχεί πλέον περίπου στο τριπλάσιο του χαμηλότερου, αντί για το πενταπλάσιο που καταγράφεται στην ονομαστική σύγκριση.

Ωστόσο, ενώ το Λουξεμβούργο διατηρεί την πρωτιά με 65.106 μονάδες αγοραστικής δύναμης και η Βουλγαρία βελτιώνει τη θέση της ανεβαίνοντας στην 24η θέση, η Ελλάδα υποχωρεί στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης με μόλις 21.486 μονάδες.

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται και σε άλλες χώρες, με την Αυστρία να σκαρφαλώνει από την πέμπτη στη δεύτερη θέση, αφήνοντας Δανία και Ιρλανδία στην τέταρτη και έκτη θέση αντίστοιχα.

Παράλληλα, Πολωνία και Λιθουανία κερδίζουν τρεις θέσεις, η Ρουμανία σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο ανεβαίνοντας πέντε θέσεις (από την 23η στην 18η), ενώ η Εσθονία καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση, πέφτοντας από τη 16η στην 21η θέση.