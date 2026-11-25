Μα καλά, ρε; Υπήρχε κάνας λόγος να γίνει τέτοιος ντόρος για μία φάση, καθαρά ποδοσφαιρική; Μέχρι και ο Ντέμης, τα είπε σταράτα και επί τόπου. Το έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του, αυτό. Να τον κρατάει ο αντίπαλος και στην προσπάθειά του να του ξεφύγει, να του δώσει και καμιά. Το θέμα είναι άλλο…

Γιατί στο λιμάνι να νοιάζονται τι έγινε σε ένα άλλο ματς; Γι΄αυτό φάγανε πρώτα τα γκολ από τον Ηρακλή; Έπαιζαν με το σώμα τους στο Καραϊσκάκη και την ψυχή τους στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο ΟΑΚΑ;

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