Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League κόντρα στον Ολυμπιακό (26/11, 19:45, Magenta Sport 3, ANT1).

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport»: «Αν και ο (Ρούμπεν) Αμορίμ μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος από την επιστροφή του Άγγλου αμυντικού Φικάγιο Τομόρι, ο οποίος ξεπέρασε ένα μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε σήμερα το πρωί με τους συμπαίκτες του στο Μιλανέλο, οι Μόντριτς, Πάβλοβιτς και Καμάρντα δεν συμμετείχαν στην ομαδική προπόνηση.

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