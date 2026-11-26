Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Κυανός, αναφερόμενος στην ξαφνική λήξη της συνεργασίας του με τον Θάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα. Ο γνωστός τραγουδιστής κατέθεσε τη δική του οπτική για όσα εκτυλίχθηκαν στο νυχτερινό κέντρο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον ισχυρισμό του Θάνου Πετρέλη —ο οποίος σε ανάρτησή του είχε αποδώσει το φινάλε σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του συναδέλφου του, αποκαλύπτοντας πως οι σχέσεις τους κατά τη διάρκεια της σύντομης συνεργασίας τους κάθε άλλο παρά καλές ήταν.

«Η κεφαλή ενός μαγαζιού πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το κλείσιμο ενός μαγαζιού. Σε εμάς επικεφαλής ήταν Πετρέλης. Δεν είχαμε καλή σχέση, δεν μπορώ να λέω ψέματα κα με προκαλείς. Ήμασταν στον ίδιο χώρο χωρίς να συνεργαστούμε. Στην αρχές λέγαμε γεια», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Κυανός.

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Κολέτσα παραρύσθηκε και αυτή από όλο αυτό και κλείσαμε τις πόρτες στις συνεργασίες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ, άλλοι έχουν. Ήταν σαν να ήμασταν σε διαφορετικό όροφο αυτές τις 3 βραδιές που συνεργαστήκαμε. Η αχαριστία είναι κακή. Απέναντί μου υπήρξε μια απόσταση, μια έπαρση. Υπήρχε η διάθεση να κάνουμε πράγματα (ντουέτα πάνω στη σκηνή) αλλά δεν έγιναν».

Τι είχε γράψει ο Θάνος Πετρέλης για το πρόωρο τέλος του σχήματος

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο Θάνος Πετρέλης θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο, αποδίδοντας την εξέλιξη σε «γραφειοκρατικούς» λόγους και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη εκδοχή για το τέλος της συνεργασίας.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του είχε αναφερθεί σε «3 υπέροχες βραδιές», χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες.

«Φιλαράκια μου… Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για «γραφειοκρατικούς» λόγους και γιατί τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanos Petrelis (@thanospetrelis)

govastiletto.gr -Συγκλονίζει ο Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο»