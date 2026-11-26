Μια τρυφερή προσωπική στιγμή θέλησε να μοιραστεί η Βικτώρια Δέλλα με τους διαδικτυακούς της φίλους, με αφορμή τα γενέθλια της νονάς της.

Ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο από βραδινή τους έξοδο, ωστόσο την παράσταση έκλεψαν τα συγκινητικά λόγια που επέλεξε για τη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Βικτώρια Δέλλα της ευχήθηκε δημόσια, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη και τον θαυμασμό της, ενώ τόνισε πως αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες γυναίκες της ζωής της και πραγματική ευλογία.

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη νονά μου, την παντοτινή μου ευλογία και μία από τις πιο ξεχωριστές γυναίκες στη ζωή μου. Σε αγαπώ απεριόριστα», έγραψε στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα.

Οι σπουδές στην Ιατρική και η νέα ζωή στην Κύπρο

Η Βικτώρια Δέλλα έχει εγκατασταθεί πλέον στην Κύπρο, όπου αποφάσισε να πραγματοποιήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος επέλεξε να τη συνοδεύσει σε αυτό το νέο ξεκίνημα, προκειμένου να τη βοηθήσει να προσαρμοστεί στη φοιτητική καθημερινότητα και στις απαιτήσεις των σπουδών της.

Σημαντικό ρόλο στη νέα καθημερινότητα της Βικτώριας έχει και η νονά της, Στάλω Ηλία, με την οποία η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς. Η παρουσία της στο πλευρό της 18χρονης στην εκδήλωση της Πέμπτης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που τις συνδέει.

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