Στο Glasshouse Athens City Events βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης της Novo Nordisk και του Άκη Πετρετζίκη, με κεντρικό άξονα την ολιστική διαχείριση της παχυσαρκίας και τη σημασία μιας ισορροπημένης διατροφής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξεδίπλωσαν το σκεπτικό της σύμπραξης μέσα από ξεχωριστές συνταγές που επιμελήθηκε ο καταξιωμένος σεφ, ενώ επαγγελματίες υγείας υπογράμμισαν τον ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής αντιμετώπισης και έβαλαν τέλος σε συνηθισμένους διατροφικούς μύθους.

Ελένη Μενεγάκη-Ευριπίδης Γουργουλίδης (Sr. Communication & Public Affairs Manager Greece & Cyprus, Novo Nordisk Hellas)

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη, συνομίλησε με τους δημοσιογράφους των καναλιών και αναφέρθηκε στα δυόμισι χρόνια που έχει μείνει μακριά από την τηλεόραση. Μίλησε για τη ζωή της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, τις συνήθειες που έχει πλέον στην καθημερινότητά της, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στη μικρή οθόνη.

Τι είπε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση

Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε αρχικά: «Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο. Από τη μία χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση. Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά».

Όσο για το πώς είναι σήμερα η καθημερινότητα της αγαπημένης παρουσιάστριας που επί περίπου τρεις δεκαετίες οργάνωνε τη ζωή της γύρω από τις απαιτήσεις μιας καθημερινής εκπομπής;

«Είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ισορροπία της μέρας. Ας πούμε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνω ένα πράγμα κάθε μέρα, λες και χτυπάω κάρτα. Κάνω αυτό που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι. Πρέπει να ετοιμάσω το πρωινό. Πρέπει να ετοιμάσω φαγητό, να πάρει στο σχολείο. Μετά ανοίγω εκείνη την ώρα, μόλις φύγει το παιδί, όλα τα κανάλια και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο», δήλωσε η Ελένη Μενεγάκη.

Και συμπλήρωσε: «Μετά μπορεί να βγω έξω για ψώνια, μπορεί να πάω για περπάτημα, μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού, μπορεί να κάτσω να μαγειρέψω, μπορεί οτιδήποτε. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια, γιατί αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου. Έτσι, θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».

Η διατροφή και οι εγκυμοσύνες

Με αφορμή το θέμα της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη ρωτήθηκε αν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης τηλεοπτικής της πορείας είχε αισθανθεί πίεση να διατηρεί μια συγκεκριμένη σιλουέτα.

«Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το κομμάτι του να προσέχω. Ήμουν αδύνατη. Είχα αυτή την τύχη να μπορώ να τρώω και να μην παχαίνω, οπότε δεν ένιωσα ότι πρέπει κάτι να αλλάξω. Στην πορεία που άρχισα να παίρνω λίγο βάρος, όσον αφορά την περίοδο με τις εγκυμοσύνες μου, ναι, εκεί ήταν οι μόνες φορές στη ζωή μου που πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε ένα πρόγραμμα. Δεν ήμουν για περπατήματα. Κοιμόμουν όρθια με τόσα μωρά», ανέφερε.

Ο απολογισμός για τις τρεις δεκαετίες στην τηλεόραση

Η Ελένη Μενεγάκη ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να υπάρξει σήμερα μια άλλη παρουσιάστρια που να ακολουθήσει μια πορεία αντίστοιχη με τη δική της.

«Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θα πω ποτέ κάτι τέτοιο. Πάτε να με μπλέξετε σε περιπέτειες. Κι όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον είδα τυχαία το βράδυ σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά και είδα στο ίντερνετ τις δηλώσεις του. Δεν του τα είπα ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, όταν μεταφέρεις κάτι που σου λέει κάποιος άλλος σε ένα τρίτο πρόσωπο, έχει περάσει ήδη πολλές πλευρές. Του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω τώρα και σε εσάς.

Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Έχω γευτεί την τηλεόραση, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γεννοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου. Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν, η υπομονή φανταστική, οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν. Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Την έκανα έτσι όπως εγώ αισθανόμουν.

Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές, έχω γελάσει πολύ. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν τα περιθώρια οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην τηλεόραση να γελάνε. Εμείς που δουλεύαμε, γελούσαμε μέσα στην εκπομπή, πίσω από την εκπομπή. Το ευχαριστιόμασταν. Λέω ότι εγώ, επειδή πέρασα μέσα από τα αθώα της τηλεόρασης, γελάσαμε και πάρα πολύ. Είχαμε το περιθώριο να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό θέλω να πω», είπε μεταξύ άλλων.

Η απάντηση για τις φήμες επιστροφής

Η Ελένη Μενεγάκη ρωτήθηκε και για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, αποφεύγοντας να ασκήσει κριτική στους ανθρώπους που εργάζονται πλέον στον χώρο: «Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους. Και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξανά αλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι».

Όσον αφορά τις πληροφορίες που τη θέλουν να συζητά με τον ΣΚΑΪ, η ίδια δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το οτιδήποτε: «Άλλοι πληρώνονται γι’ αυτό. Γι’ αυτό πληρώνονται όσοι στήνουν τα κανάλια. Δεν θα σας απαντήσω εκείνο. Εγώ απαντάω σαν παρουσιάστρια. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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