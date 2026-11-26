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Μια χαρμόσυνη είδηση που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο τόσο της ελληνικής showbiz όσο και του αθλητικού ρεπορτάζ φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Espresso». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελένη Βουλγαράκη διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη, καρπό του έρωτά της με τον Φώτη Ιωαννίδη.
Με τον εντυπωσιακό τίτλο «ΕΓΚΥΟΣ!», το δημοσίευμα καταγράφει πού απαθανατίστηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, συνοδεύοντας την είδηση με φωτογραφία που αποτυπώνει τη φουσκωμένη κοιλιά της.
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