Υπάρχουν ιστορικές προσωπικότητες που, όσο περισσότερο τις προσεγγίζουμε, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο και η παρακαταθήκη τους υπερβαίνουν όσα γνωρίζουμε γι’ αυτές. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Μια εξέχουσα μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, με καθοριστική παρουσία στη διεθνή πολιτική σκηνή των αρχών του 19ου αιώνα, ο οποίος εργάστηκε με συνέπεια και διορατικότητα για την προώθηση του Ελληνικού Ζητήματος, πολύ πριν από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821.

Σε αυτήν ακριβώς την ιδιαίτερα σημαντική, αλλά όχι επαρκώς φωτισμένη περίοδο της ζωής και της δράσης του εστιάζει ο νέος συλλογικός τόμος «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το Ελληνικό Ζήτημα (1800-1821)», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κασταλία», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία, η οποία έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με την έκδοση του πρώτου συλλογικού τόμου «Ιωάννης Καποδίστριας: Διεθνείς, Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις (1800-1831)». Οι δύο τόμοι, πολυσέλιδοι και με πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο, αποτελούν μια ξεχωριστή εκδοτική παρακαταθήκη και μια έμπρακτη απόδοση τιμής στον πρώτο Κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Η σημασία της έκδοσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι, παρά την εξέχουσα θέση του Καποδίστρια στην ελληνική ιστορία και στις διεθνείς σχέσεις της εποχής του, πολλές πτυχές της πολιτικής και διπλωματικής του δράσης εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Εξαιρετικά εύστοχη παραμένει η επισήμανση του Κωνσταντίνου Τσάτσου ότι ο Καποδίστριας «εξακολουθεί ακόμη τώρα να αναδύεται από το σκοτάδι», μέσα από τα αδημοσίευτα αρχεία των υπουργείων των Μεγάλων Δυνάμεων, την αλληλογραφία του και τα δημόσια έγγραφα της εποχής, πολλά από τα οποία, αν και δεν φέρουν την υπογραφή του, αποκαλύπτουν τη δική του γραφίδα και πολιτική σκέψη.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη για βαθύτερη ιστορική γνώση και τεκμηριωμένη προσέγγιση επιχειρεί να υπηρετήσει ο νέος τόμος. Μέσα από τις εργασίες διακεκριμένων επιστημόνων, ερευνητών και ειδικών, αναδεικνύονται νέες πηγές, άγνωστα τεκμήρια και λιγότερο γνωστές πτυχές της προεπαναστατικής δραστηριότητας του Καποδίστρια, με επίκεντρο τις προσπάθειές του για την προώθηση του Ελληνικού Ζητήματος κατά την περίοδο 1800-1821.

Κοινός άξονας των μελετών είναι η βαθιά πατριωτική αντίληψη που διαπερνούσε τη σκέψη και τη δράση του, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη θέση του ότι «η αναγέννησις και η αληθής ανεξαρτησία ενός λαού δεν δύναται να είναι, ειμή και μόνον ίδιον έργον».

Η επίσημη παρουσίαση στην Ακαδημία Αθηνών

Η έκδοση θα παρουσιαστεί επίσημα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στην Ακαδημία Αθηνών, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη και την προσφορά του πρώτου Κυβερνήτη του ελληνικού κράτους.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών και του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών και αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής εκδοτικής προσπάθειας, η οποία στρέφει το ενδιαφέρον σε μια καθοριστική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας: στα χρόνια κατά τα οποία το Ελληνικό Ζήτημα άρχισε να αποκτά διεθνή υπόσταση και η διπλωματική δράση του Καποδίστρια συνέβαλε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την εθνική Παλιγγενεσία.

Ο νέος αυτός τόμος δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη στην ιστοριογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι μια ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια να κατανοήσουμε βαθύτερα την πολιτική σκέψη, τη διπλωματική στρατηγική και το όραμα ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη δική του πορεία με την υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Οι επιστημονικές συμβολές του τόμου

Στον συλλογικό τόμο συμμετέχουν με πρωτότυπες μελέτες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής επιστήμης, της διπλωματίας, της νομικής, της ιστορίας και της έρευνας, προσεγγίζοντας το έργο του Καποδίστρια από διαφορετικές επιστημονικές και ιστορικές οπτικές.

Αναλυτικότερα, οι συμμετοχές έχουν ως εξής:

Δρ Στέλιος Αλειφαντής, πολιτικός επιστήμων και διεθνολόγος, με τη μελέτη «Προετοιμάζοντας την Παλιγγενεσία: Η προσέγγιση Ι. Καποδίστρια και η δράση του “Καποδιστριακού Μηχανισμού”».

Ευάγγελος Βενιζέλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, με τη μελέτη «Οι αντιφατικές προσλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια και η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας».

Στέργιος Ζυγούρας, μουσικός, καθηγητής και ερευνητής, με τη μελέτη «Η Επανάσταση των Φιλομούσων: Καποδίστριας – Κοραής, Καλλιόπη – Λόγιος Ερμής».

Νικολέττα Ζυγούρη, ιστορικός και επιμελήτρια στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο, με τη μελέτη «Ο αντίλογος στην επιστολή που έγραψε ο Ιωάννης Καποδίστριας στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, καταδικάζοντας το επαναστατικό κίνημα στη Μολδοβλαχία – Το ανέκδοτο Ελληνικό χειρόγραφο της Ρουμανικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου».

Δρ Διονύσιος Καλαμβρέζος, πρώην πρέσβυς της Ελλάδος στο Βέλγιο και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στις Βρυξέλλες, με τη μελέτη «Ο Ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια στη διαμόρφωση της Ρωσικής πολιτικής έναντι της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των Ισπανικών αποικιών στην Αμερική, την περίοδο 1815-1822».

Αλέξανδρος Κ. Κατράνης, Δρ.Ν., πληρεξούσιος υπουργός Α΄ ε.τ. και πρώην καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, με τη μελέτη «Η εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια και η ρωσική εξωτερική πολιτική του τέλους 18ου – αρχών 19ου αιώνα».

Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη μελέτη «Ο Μέττερνιχ και η Ελλάς του Καποδίστρια».

Δρ Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης, υποστράτηγος ε.α. και τακτικό μέλος της Ιονικής Ακαδημίας (1808), με τη μελέτη «Ιωάννης Καποδίστριας και Μητροπολίτης Ιγνάτιος: Από τις επιφυλάξεις στην εγκάρδια φιλία».

Ευριδίκη Λειβαδά-Ντούκα, συγγραφέας, ιστορική ερευνήτρια και μεταφράστρια, με τη μελέτη «Η εν Κεφαλληνία πολιτική βάπτιση του Ι. Καποδίστρια και η πρώτη εναντιογνωμία με τον Υποπρόξενο της Αυστρίας».

Δρ Παναγιώτης Μάζης, Δ.Ν., δικηγόρος και συγγραφέας, με τη μελέτη «Το πρωτοποριακό πολιτικονομοθετικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Επτάνησο Πολιτεία και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και η θέση του έναντι του Εθνικού Ζητήματος».

Θρασύβουλος Μητσίδης, επίτιμος δικηγόρος LL.M. του University College του Πανεπιστημίου Λονδίνου και τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με τη μελέτη «Ο ρόλος του Γεωργίου Μοντσενίγου στην Επτάνησο Πολιτεία και η συμβολή του στην αρχική πολιτική σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια».

Αντώνης Μπρεδήμας, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τη μελέτη «Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας (1815-1822) και το Διεθνές Δίκαιο της εποχής του».

Δρ Σοφία Κ. Μωραΐτη, αριστούχος διδάκτωρ Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, πρώην καθηγήτρια ΔΞΓ του ΕΚΠΑ και της ΕΣΔΔ, με τη μελέτη «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Οικογένεια Στούρντζα – Με όραμα την Παλιγγενεσία».

Δρ Στυλιανός Πολίτης, αντιναύαρχος ε.α., με τη μελέτη «Παράσημα, τιμητικές και άλλες διακρίσεις, απονεμηθείσες στον Ιωάννη Καποδίστρια, κατά την περίοδο 1805 μέχρι το 1821».

Δρ Γεώργιος Πουκαμισάς, πρέσβυς ε.τ., συνιδρυτής (2016) και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Μελετών «Ο ΣΤΡΑΒΩΝ», με τη μελέτη «Η ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια κατά τα έτη της Υπηρεσίας του Καποδίστρια (1809-1822)».

Δρ Λάζαρος Ριζόπουλος, με τη μελέτη «Ιωάννης Καποδίστριας και Διπλωματία της Πειθούς: Στρατηγικές Δράσεις στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Σκηνή (1804-1821)».

Τον πρόλογο και την εισαγωγή υπογράφει η Δρ Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, επίτιμη δικηγόρος, πρώην δικηγόρος Μονάχου και πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη.

Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης η μελέτη του Δρ Πάνου Στάμου, αντιπλοιάρχου (Μ) ΠΝ ε.α., διδάκτορος Νεώτερης Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και γενικού γραμματέα του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΠΙΕ), με τίτλο «Ι. Καποδίστριας: Βηματίζοντας προς τη Ρωσική Διπλωματική Υπηρεσία – Ρωσικά κρατικά αρχεία – αδημοσίευτα έγγραφα».

Ταυτότητα της έκδοσης

Τίτλος: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το Ελληνικό Ζήτημα (1800-1821)

Είδος: Συλλογικός τόμος

Εκδόσεις: Κασταλία

Συνεργασία: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

Έκταση: 722 σελίδες

Σχήμα: 21 × 27 εκ.

ISBN: 978-618-5279-28-8

Τιμή: 42 €

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Εκδόσεις «Κασταλία»

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