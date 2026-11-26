Με βαθιά θλίψη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά τον σκηνοθέτη, ηθοποιό, δραματουργό, μεταφραστή και καθηγητή υποκριτικής Γιάννη Ιορδανίδη, έναν δημιουργό με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πολυετή προσφορά στο θέατρο και τον πολιτισμό.

Με μια πορεία που συνδέθηκε στενά με το ελληνικό και το γαλλικό θέατρο, ο Γιάννης Ιορδανίδης υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την τέχνη του, αφήνοντας το αποτύπωμά του μέσα από τις σκηνοθεσίες, τις μεταφράσεις, την έρευνα και τη διδασκαλία του.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τον συνέδεε μια μακρά και ουσιαστική καλλιτεχνική διαδρομή, που ξεκίνησε το 1962, όταν συνεργάστηκε με το Θέατρο ως ηθοποιός. Η σχέση αυτή συνεχίστηκε για δεκαετίες, με τον ίδιο να επιστρέφει αργότερα και ως σκηνοθέτης, υπογράφοντας έντεκα παραγωγές από το 1986 έως το 2013. Συνολικά, συμμετείχε σε 22 παραγωγές ως ηθοποιός, ενώ μέσα από τις σκηνοθεσίες του προσέγγισε ένα ευρύ ρεπερτόριο, από το αρχαίο δράμα έως το νεότερο και σύγχρονο θέατρο. Μια σχέση δημιουργικής συνέχειας, που διήρκεσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του ΚΘΒΕ.

Αεικίνητος, εξωστρεφής, με έντονη προσωπικότητα, ο Γιάννης Ιορδανίδης ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, περιέργεια και πάθος για τη ζωή και το θέατρο. Η ευρυμάθεια, η οξυδέρκεια, η δημιουργική ανησυχία και η ζωντάνια του χαρακτήριζαν τόσο την καλλιτεχνική του παρουσία όσο και την καθημερινή του επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω του. Με τον αυθορμητισμό, το πηγαίο χιούμορ και τον ιδιαίτερο τρόπο του άφηνε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Γιάννης Ιορδανίδης γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία πέντε ετών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1962 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα, από όπου αποφοίτησε το 1973 με το Βραβείο Αιμίλιος Βεάκης. Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, όπου ειδικεύτηκε στη θεατρολογία και τη νεοελληνική φιλολογία.

Από το 1962 έως το 1972 συνεργάστηκε ως ηθοποιός με το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο και τον θίασο του Δημήτρη Χορν, ενώ εργάστηκε και ως βοηθός σκηνοθέτη. Το 1983 πραγματοποίησε την πρώτη του σκηνοθεσία στο Παρίσι, στο θέατρο Ρον-Πουέν, με πρωταγωνιστές τους Ζαν-Λουί Μπαρρώ και Μαντλέν Ρενώ. Κατά την παραμονή του στη Γαλλία ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα για την προβολή του ελληνικού θεάτρου και της ποίησης, συνεργαζόμενος με κορυφαίες προσωπικότητες, όπως οι Ευγένιος Ιονέσκο, Λόρενς Ντάρελ, Λουί Αραγκόν, Ζαν Ανούιγ, Φερνάντο Αρραμπάλ, Μαρσέλ Μαρσώ και Γιάννης Τσαρούχης. Παράλληλα, ίδρυσε και διηύθυνε για περίπου δέκα χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης του Παρισιού και τον θίασο Théâtre Ygrec, ενώ οργάνωσε πολιτιστικές και οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Από το 1986 σκηνοθέτησε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενος με σημαντικά κρατικά και ιδιωτικά θέατρα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Κύπρο. Στο έργο του περιλαμβάνονται περισσότερες από 100 παραστάσεις πρόζας, όπερας και αρχαίου δράματος, μεταξύ των οποίων παραγωγές στο Φεστιβάλ Επιδαύρου και σε διεθνή φεστιβάλ. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη μετάφραση θεατρικών έργων, τη συγγραφή μελετών και άρθρων, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Δίδαξε επί δεκαπέντε συνεχή χρόνια σε δραματικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων του Εθνικού Θεάτρου και του ΚΘΒΕ. Υπήρξε μέλος σημαντικών ελληνικών και γαλλικών θεατρικών οργανισμών και εκπρόσωπος της Εταιρείας Ζαν Ζιρωντού στην Ελλάδα. Για τη σκηνοθετική και συνολική πολιτιστική του προσφορά τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Χρυσό Μετάλλιο Σκηνοθεσίας της Διεθνούς Ακαδημίας του Παρισιού και το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι συνεργασίες του με το ΚΘΒΕ

Ως σκηνοθέτης υπέγραψε τις παραστάσεις:

• «Το ραφτάδικο» (18/10/2013)

• «Ματωμένος γάμος» (06/03/2009)

• «Λυσιστράτη» (04/07/2007)

• «Ντόλλυ!» (17/02/2006)

• «Ειρήνη» (15/07/2005)

• «Αρχοντοχωριάτης» (19/11/2004)

• «Όταν οι γυναίκες το γλεντούν» (01/07/1998)

• «Το ξύπνημα» (02/04/1994)

• «Θεοφανώ» (29/11/1991)

• «Οι δαιμονισμένοι» (14/03/1991)

• «Σαλόνικα» (16/11/1986)

Δήλωση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη

«Ο Γιάννης Ιορδανίδης ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα του θεάτρου, ένας άνθρωπος με σπάνια ευρυμάθεια, αστείρευτη δημιουργικότητα, έντονο ταμπεραμέντο και ένα χιούμορ που τον έκανε αξέχαστο. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να γνωρίσω από κοντά την αγάπη, το πάθος και την αφοσίωση με τα οποία αντιμετώπιζε τη θεατρική τέχνη. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, ιδέες και διαρκή διάθεση για δημιουργία, που δεν έπαυε να αναζητά, να εμπνέει και να μοιράζεται τη γνώση και την εμπειρία του.

Η μακρά διαδρομή του στο ΚΘΒΕ αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Θεάτρου μας. Η προσφορά του και η καλλιτεχνική του παρακαταθήκη θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη μας, όπως και η ξεχωριστή ανθρώπινη παρουσία του, που θα θυμάμαι πάντα με αγάπη και εκτίμηση».

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον αδελφό του, Αλέξανδρο Ιορδανίδη, στην οικογένεια και στους οικείους του.