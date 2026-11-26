Λιγότερο από δύο ώρες αφότου αστυνομικός τού συνέστησε να μείνει μακριά από την παραλία, ένας άνδρας βρέθηκε να παρασύρεται από την παλίρροια μαζί με τον σκύλο του στην Κάνον Μπιτς του Όρεγκον. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικό, με τον άνδρα να προσπαθεί να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα μιας σκάλας, μέχρι που η ορμή του νερού τον έριξε στη θάλασσα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στην πρόσβαση προς την παραλία. Ο άνδρας στεκόταν στα σκαλιά, κρατώντας με λουρί τον σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν στην άμμο. Ένα δυνατό κύμα παρέσυρε πρώτα το ζώο και στη συνέχεια τον ίδιο.

Ο άνδρας κατάφερε να φτάσει σε άλλη σκάλα και να βγει από το νερό. Τον σκύλο έσωσαν περαστικοί λίγο πιο μακριά, όπως δήλωσε στο τοπικό δίκτυο KATU ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρομπ Σουλτς. Σύμφωνα με την περιγραφή του, κατέβηκαν από μια σκάλα, έπιασαν το ζώο από το σαμαράκι του και το ανέβασαν σε ασφαλές σημείο.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής ανέφερε στο ίδιο δίκτυο ότι ο άνδρας παρουσίασε ήπια υποθερμία, αλλά τόσο εκείνος όσο και ο σκύλος του μπόρεσαν να αποχωρήσουν περπατώντας. Πρόσθεσε ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από πυροσβέστες, αστυνομικούς και περαστικούς να απομακρυνθεί από την παραλία.

Η πρώτη καταγεγραμμένη επαφή με την αστυνομία είχε γίνει περίπου στις 08:50, όταν αστυνομικός τον εντόπισε να οδηγεί στην παραλία. Ο άνδρας εξήγησε ότι ήθελε να δει καλύτερα το φαινόμενο των «king tides», των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών.

Του βεβαιώθηκε παράβαση για την οδήγηση στην ακτή και του έγινε σύσταση να παρακολουθήσει το φαινόμενο από ασφαλή απόσταση. Όταν αργότερα αστυνομικοί και πυροσβέστες κλήθηκαν για τον άνθρωπο και τον σκύλο που είχαν παρασυρθεί, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον ίδιο άνδρα.

Ο όρος «king tide», σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), δεν είναι επιστημονικός, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει εξαιρετικά υψηλές παλίρροιες. Υψηλότερες από τις συνηθισμένες στάθμες εμφανίζονται συνήθως κατά τη νέα σελήνη ή την πανσέληνο, καθώς και όταν η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της προς τη Γη.