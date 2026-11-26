Ραγδαία αλλαγή του καιρού φέρνει το επόμενο τριήμερο, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού. Τα φαινόμενα ξεκινούν αύριο, Παρασκευή (27/11), από τα βορειοδυτικά και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή (29/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν διαδοχικά διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Ποιες περιοχές πλήττονται ανά ημέρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η γεωγραφική κατανομή των ισχυρών βροχών και καταιγίδων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή (27/11): Η επιδείνωση εκδηλώνεται από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σάββατο (28/11): Τα έντονα φαινόμενα επεκτείνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ θα επηρεάσουν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (νομό Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Κυριακή (29/11): Ισχυρές βροχές σημειώνονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ στη συνέχεια θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στα ανατολικά

Πέρα από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, καθώς στις ανατολικές περιοχές αναμένεται να πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.