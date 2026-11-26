Μια 37χρονη γυναίκα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από γνωστό Ελληνοαυστραλό ηθοποιό στις 2 Ιουλίου 2025, στα νότια προάστια της Αττικής.

Η γυναίκα μίλησε, το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στη Γιώτα Κηπουρού, όπου περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνο το βράδυ και μίλησε για τους μήνες που ακολούθησαν.

Η 37χρονη, σλοβακικής καταγωγής και μόνιμη κάτοικος Αυστραλίας, είχε γνωρίσει τον ηθοποιό στην Αυστραλία. Όπως είπε, εκείνος την είχε προσκαλέσει φιλικά στην Ελλάδα για τα γενέθλιά του. Ενώ βρίσκονταν και οι δύο στη χώρα, συναντήθηκαν σε εστιατόριο στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε πιει σαμπάνια και, όταν επέστρεψε από την τουαλέτα και ήπιε ξανά από το ποτήρι της, άρχισε να αισθάνεται ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει φυσιολογικά. Η ίδια εκτιμά ότι ο ηθοποιός τη νάρκωσε και καταγγέλλει ότι στη συνέχεια την οδήγησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Στην τηλεοπτική της συνέντευξη δεν αποκάλυψε το όνομά του.

Η γυναίκα ανέφερε ότι αρχικά δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία ούτε πήγε σε νοσοκομείο, επειδή, όπως είπε, είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή της σε περίπτωση που μιλούσε. Συνέδεσε επίσης το καταγγελλόμενο περιστατικό με τη νοσηλεία της σε ψυχιατρική κλινική για περισσότερο από τρεις μήνες. «Έχω εφιάλτες, φοβάμαι πως κάτι θα μου συμβεί. Το μόνο που ζητάω είναι δικαιοσύνη για αυτό που μου έκανε», είπε στην εκπομπή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 37χρονη έχει υποβάλει μήνυση μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη, ο ανακριτής θα καλέσει στην Ελλάδα τον ηθοποιό, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία.

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