Επιβάτες και μέλη του πληρώματος χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα σε πτήση της American Airlines από το Σαν Ντιέγκο προς το Σικάγο, όταν εκείνος αγνόησε επανειλημμένα τις οδηγίες των αεροσυνοδών και επιχείρησε να χειριστεί πόρτα του αεροσκάφους. Το περιστατικό οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης και στην έκτακτη προσγείωσή της στο Φοίνιξ.

Η πτήση 1494 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φοίνιξ περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, τοπική ώρα, όπως επιβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η αστυνομία του Φοίνιξ, ο άνδρας σηκώθηκε από τη θέση του και κατευθύνθηκε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους. Αρνήθηκε επανειλημμένα να επιστρέψει στη θέση του, παρά τις υποδείξεις του πληρώματος, και προσπάθησε να ανοίξει μία από τις πόρτες.

Μέλη του πληρώματος και άλλοι επιβάτες τον ακινητοποίησαν και τον συγκράτησαν μέχρι την προσγείωση. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος πετούσε κοντά στα σύνορα Αριζόνας και Καλιφόρνιας.

Βίντεο που δημοσίευσε το ABC7 καταγράφει τον άνδρα να αντιστέκεται στις προσπάθειες των αεροσυνοδών να τον περιορίσουν.

«Ήταν εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα κινητοποιήθηκαν όλοι για να συγκρατήσουν αυτόν τον άνδρα. Οι αεροσυνοδοί ήταν εξαιρετικά οργανωμένοι και ψύχραιμοι», δήλωσε ο επιβάτης Σον Μπένετ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του άνδρα. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αξιολόγηση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί άλλων επιβατών ή μελών του πληρώματος.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι η πτήση συνέχισε προς τον προορισμό της μετά την αποβίβαση του επιβάτη. Είχε προηγηθεί καθυστέρηση, προκειμένου η εταιρεία να διευθετήσει λειτουργικά ζητήματα που προέκυψαν από το συμβάν. Στην ανακοίνωσή της ευχαρίστησε το πλήρωμα για τον επαγγελματισμό του και τους επιβάτες για τη βοήθεια και την κατανόησή τους.

Η FAA διερευνά το περιστατικό, ενώ έχει ενημερωθεί και το FBI, το οποίο θα εξετάσει τις αναφορές των αστυνομικών.